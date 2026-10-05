Evroliga planira proširenje na 24 tima i dodavanje novih franšiza. Koji klubovi su kandidati za ulazak u elitno takmičenje?
Evroliga i NBA bi uskoro mogle da sarađuju, ali mnogo toga zavisi od ishoda sastanka 13 klubova akcionara koji će se sastati na jezeru Komo 5. oktobra. Glavna tema biće proširenje takmičenja i nove franšize, piše Eurohoops.
Od vlasnika Evrolige zavisiće budućnost takmičenja. Plan je da kontinentalna liga bude proširena na 24 tima, dosad ih je 20, a veći broj ekipa očekuje se od sezone 2027/28. Ujedno, plan je i da se doda osam novih franšiza, s obzirom na to da će aktuelni vlasnici dobiti taj status u novom takmičenju.
Partizan i Zvezda čekaju veliku odluku Evrolige: Počinje sastanak od kojeg zavisi sudbina 13 klubova
Trenutno postoji 13 kandidata koji su zainteresovani da budu franšiza Evrolige, a među njima su i Partizan i Crvena zvezda. Upravo to će biti glavna tema sastanka na jezeru Komo, a ne saradnja sa NBA ligom. Niko iz NBA lige ili FIBA neće prisustvovati ovom sastanku, a navodi se i da je isti planiran mnogo ranije nego što je stigla ponuda najjače lige na svijetu.
Ipak, navodi se da će se na sastanku govoriti i o NBA ligi, ali se vlasnici Evrolige neće mnogo udaljavati od ključne teme - franšize. Iako je odranije poznato da NBA liga ne želi da otkupi Evroligu, već želi saradnju sa elitnim takmičenjem, u narednom periodu nam ostaje da sačekamo epilog situacije. Na sve to, NBA Evropa bi trebalo za manje od godinu dana da stupi na scenu, što unosi dodatnu zabunu u čitav sistem.
Partizan i Zvezda čekaju veliku odluku Evrolige: Počinje sastanak od kojeg zavisi sudbina 13 klubova
Jedna od nerazjašnjenih tema ostaje i učešće CSKA u Evroligi. Ruski klub je među vlasnicima, ali je njegov status trenutno blokiran, pa nije jasno da li ćemo i kad Moskovljane vidjeti ponovo u elitnom takmičenju.
Koji klubovi su podnijeli zahtjev da budu franšize Evrolige?
- Partizan
- Crvena zvezda
- Hapoel Jerusalim
- Hapoel Tel Aviv
- Aris
- Dubai
- London Lajons
- Napoli
- PAOK
- Pariz
- Roma Maksima
- Valensija
- Virtus
Ko su vlasnici Evrolige?
- Real Madrid
- Barselona
- Baskonija
- Panatinaikos
- Olimpijakos
- Efes
- Fenerbahče
- Olimpija Milano (Armani)
- Makabi Tel Aviv
- Žalgiris
- Bajern Minhen
- Asvel
- CSKA Moskva
Bonus video:
(MONDO)