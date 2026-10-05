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Partizan i Zvezda čekaju veliku odluku Evrolige: Počinje sastanak od kojeg zavisi sudbina 13 klubova

Partizan i Zvezda čekaju veliku odluku Evrolige: Počinje sastanak od kojeg zavisi sudbina 13 klubova

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Evroliga planira proširenje na 24 tima i dodavanje novih franšiza. Koji klubovi su kandidati za ulazak u elitno takmičenje?

glavna tema sastanka evrolige su fransize Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evroliga i NBA bi uskoro mogle da sarađuju, ali mnogo toga zavisi od ishoda sastanka 13 klubova akcionara koji će se sastati na jezeru Komo 5. oktobra. Glavna tema biće proširenje takmičenja i nove franšize, piše Eurohoops.

Od vlasnika Evrolige zavisiće budućnost takmičenja. Plan je da kontinentalna liga bude proširena na 24 tima, dosad ih je 20, a veći broj ekipa očekuje se od sezone 2027/28. Ujedno, plan je i da se doda osam novih franšiza, s obzirom na to da će aktuelni vlasnici dobiti taj status u novom takmičenju.

Trenutno postoji 13 kandidata koji su zainteresovani da budu franšiza Evrolige, a među njima su i Partizan i Crvena zvezda. Upravo to će biti glavna tema sastanka na jezeru Komo, a ne saradnja sa NBA ligom. Niko iz NBA lige ili FIBA neće prisustvovati ovom sastanku, a navodi se i da je isti planiran mnogo ranije nego što je stigla ponuda najjače lige na svijetu.

Ipak, navodi se da će se na sastanku govoriti i o NBA ligi, ali se vlasnici Evrolige neće mnogo udaljavati od ključne teme - franšize. Iako je odranije poznato da NBA liga ne želi da otkupi Evroligu, već želi saradnju sa elitnim takmičenjem, u narednom periodu nam ostaje da sačekamo epilog situacije. Na sve to, NBA Evropa bi trebalo za manje od godinu dana da stupi na scenu, što unosi dodatnu zabunu u čitav sistem.

Jedna od nerazjašnjenih tema ostaje i učešće CSKA u Evroligi. Ruski klub je među vlasnicima, ali je njegov status trenutno blokiran, pa nije jasno da li ćemo i kad Moskovljane vidjeti ponovo u elitnom takmičenju.

Koji klubovi su podnijeli zahtjev da budu franšize Evrolige?

  • Partizan
  • Crvena zvezda
  • Hapoel Jerusalim
  • Hapoel Tel Aviv
  • Aris
  • Dubai
  • London Lajons
  • Napoli
  • PAOK
  • Pariz
  • Roma Maksima
  • Valensija
  • Virtus

Ko su vlasnici Evrolige?

  • Real Madrid
  • Barselona
  • Baskonija
  • Panatinaikos
  • Olimpijakos
  • Efes
  • Fenerbahče
  • Olimpija Milano (Armani)
  • Makabi Tel Aviv
  • Žalgiris
  • Bajern Minhen
  • Asvel
  • CSKA Moskva

Bonus video: 

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

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