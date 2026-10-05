Evroliga planira proširenje na 24 tima i dodavanje novih franšiza. Koji klubovi su kandidati za ulazak u elitno takmičenje?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evroliga i NBA bi uskoro mogle da sarađuju, ali mnogo toga zavisi od ishoda sastanka 13 klubova akcionara koji će se sastati na jezeru Komo 5. oktobra. Glavna tema biće proširenje takmičenja i nove franšize, piše Eurohoops.

Od vlasnika Evrolige zavisiće budućnost takmičenja. Plan je da kontinentalna liga bude proširena na 24 tima, dosad ih je 20, a veći broj ekipa očekuje se od sezone 2027/28. Ujedno, plan je i da se doda osam novih franšiza, s obzirom na to da će aktuelni vlasnici dobiti taj status u novom takmičenju.

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Trenutno postoji 13 kandidata koji su zainteresovani da budu franšiza Evrolige, a među njima su i Partizan i Crvena zvezda. Upravo to će biti glavna tema sastanka na jezeru Komo, a ne saradnja sa NBA ligom. Niko iz NBA lige ili FIBA neće prisustvovati ovom sastanku, a navodi se i da je isti planiran mnogo ranije nego što je stigla ponuda najjače lige na svijetu.

Ipak, navodi se da će se na sastanku govoriti i o NBA ligi, ali se vlasnici Evrolige neće mnogo udaljavati od ključne teme - franšize. Iako je odranije poznato da NBA liga ne želi da otkupi Evroligu, već želi saradnju sa elitnim takmičenjem, u narednom periodu nam ostaje da sačekamo epilog situacije. Na sve to, NBA Evropa bi trebalo za manje od godinu dana da stupi na scenu, što unosi dodatnu zabunu u čitav sistem.

Vidi opis Partizan i Zvezda čekaju veliku odluku Evrolige: Počinje sastanak od kojeg zavisi sudbina 13 klubova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Jedna od nerazjašnjenih tema ostaje i učešće CSKA u Evroligi. Ruski klub je među vlasnicima, ali je njegov status trenutno blokiran, pa nije jasno da li ćemo i kad Moskovljane vidjeti ponovo u elitnom takmičenju.

Koji klubovi su podnijeli zahtjev da budu franšize Evrolige?

Partizan

Crvena zvezda

Hapoel Jerusalim

Hapoel Tel Aviv

Aris

Dubai

London Lajons

Napoli

PAOK

Pariz

Roma Maksima

Valensija

Virtus

Ko su vlasnici Evrolige?

Real Madrid

Barselona

Baskonija

Panatinaikos

Olimpijakos

Efes

Fenerbahče

Olimpija Milano (Armani)

Makabi Tel Aviv

Žalgiris

Bajern Minhen

Asvel

CSKA Moskva

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)