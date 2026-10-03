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Preko noći napustio Partizan, sada mijenja najboljeg u Evropi: Kako je Kameron Pejn završio u Efesu?

Preko noći napustio Partizan, sada mijenja najboljeg u Evropi: Kako je Kameron Pejn završio u Efesu?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši igrač Partizana Kameron Pejn spremno je dočekao šansu da zamijeni Majka Džejmsa u Efesu. Ne tako davno debitovao je u Evroligi, u Partizanu, a onda je iznenada otišao u NBA.

Kako je kameron pejn zamijenio majka dzejmsa u efesu Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Kameron Pejn (32) vraća se u Evroligu, jer će u Efesu zamijeniti Majka Džejmsa. Velika šansa ukazala se Amerikancu jer je trenutno slobodan igrač, a ekipa Pabla Lasa odmah želi da neko uskoči u bekovsku rotaciju umjesto njenog najvažnijeg člana, koji neće igrati više ove sezone. I zato je Pejn bio logičan izbor.

Iskusni kombo-bek već je potpisao ugovor sa turskim velikanom i nosiće plavi i bijeli dres do kraja sezone 2026/27. "Kameron Pejn je je iskusni plejmejker koji je godinama nastupao u NBA ligi i igrao za Partizan prošle godine. Potpisao je do kraja tekuće sezone", saopštio je Efes.

Iznenadno otišao iz Partizana

Mnogi su sredinom februara bili zatečeni viješću da Kameron Pejn napušta Partizan. Nosio je crno-bijeli dres praktično dva mjeseca i bio je jedan od najboljih igrača ekipe Đoana Penjaroje, ali je iz Amerike ipak stigla ponuda koja se ne odbija, objasnili su tada u Humskoj. "Partizan će od Pejna zaraditi 2,5 miliona dolara", objasnio je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović uslove rastanka, dok je iskusni košarkaš već imao novi NBA tim - Filadelfiju.

"Sve se brzo dogodilo. Bukvalno sam bio na Partizanovoj utakmici i gledao sam je, a agent mi je javio da se sve odigrava jako brzo i da počnem da se pakujem", govorio je u Filadelfiji američkim novinarima NBA veteran.

Ubacio 32 poena u Filadelfiji, nije bilo dovoljno

Ipak, Pejnova epizoda među Siksersima nije dugo trajala, uprkos tome što je u martu oborio poenterski rekord karijere, ubacivši čak 32 poena u pobjedi protiv Memfisa. U dresu velikana iz Pensilvanije odigrao je 22 utakmice, jednom je bio starter, i postizao je prosječno 7,4 poena uz dva skoka i 2,6 asistencija. 

Na njegovu žalost, sve to nije bilo dovoljno da dugo ostane u svom nekadašnjem timu, jer je dobio otkaz već 10. aprila, praktično poslije mjesec i po. Umjesto njega, Siksersi su dali ugovor na 2,7 miliona dolara Dejlenu Teriju, a i on je nedugo potom morao da ode da bi se stvorilo mjesto za tandem Lejkersa, Lebrona Džejmsa i Kentevijusa Koldvel-Poupa. Teri je sada igrač Golden Stejta na kratkoročnom ugovoru, dok Pejn pakuje kofere i sprema se za povratak u Evroligu.

Kako je Pejn igrao u Evroligi?

Pejn je i u dresu Partizana bio jedno od najzvučnijih imena u Evroligi, bivši igrač niza NBA timova i važan član Finiks Sansa kada su osvojili titulu šampiona Zapadne konferencije 2021. U crno-bijelom dresu u najjačem evropskom takmičenju nastupio je 10 puta, postizao po 12,4 poena, a najefikasniji je bio u meču protiv Hapoel Tel Aviva (19 poena).

U svom novom timu igraće sa takođe dugogodišnjim NBA veteranom Darijom Šarićem, koji je ovog ljeta došao nazad u Efes iz Amerike, a u bekovskoj liniji saigrači će mu biti dokazani evroligaški asovi - Metju Strazel i Džordan Lojd, uz bivšeg igrača Mornara i rezervnog pleja Fetsa Rasela.

Bonus video: 

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02:05
Kameron Pejn izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Kameron Pejn Efes Evroliga

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