Bivši košarkaš Partizana Kameron Pejn karijeru bi mogao da nasatavi u Sakramentu

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Kameron Pejn za kratko vrijeme je postao miljenik navijača Partizana. Ipak, poslije svega nekoliko mjeseci napustio je klub i vratio se u NBA ligu i čini se da mu je boravak u Beogradu promijenio život, pošto je sad postao želja mnogih klubova. Uskoro bi karijeru mogao da nastavi u Sakramentu.

Od trenutka kad je Rasel Vestbruk pomalo neočekivano objavio da odlazi u penziju, Kingsi traže zamenu za legendarnog igrača. Zapravo, ova NBA franšiza potencijal vidi baš u Pejnu. Džejk Fišer, košarkaški insajder, podijelio je ovu informaciju, a čitava stvar otišla je korak dalje. Pejn će u četvrtak uraditi probni trening sa timom.

Vidi opis Bivši košarkaš Partizana ide u Sakramento kao zamjena za Rasela Vestbruka? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 11 11 / 11

Bivši as Partizana nije jedini kojeg Sakramento želi u svom timu, pošto su na listi želja i Viktor Oladipo i Elfrid Pejton, ali navodno je Pejn primarni cilj. Pejn, koji je za kratko vreme postao ljubimac Grobara, prošlu sezonu proveo je u Filadelfiji. Bilježio je 7,4 poena, a imao je i dva skoka i 2,6 asistencija, ali i 1,1 ukradenu loptu po susretu.

U NBA ligi je od 2015. godine, a igrao je za Oklahomu, Čikago, Klivlend, Finiks, Milvoki i Njujork. Najviše sezona proveo je u Finiksu, čak tri, i u tom periodu igrao je i najbolju košarku. Postizao je 10,8 poena, a imao je i tri skoka i skoro pet asistencija po susretu.

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(MONDO)