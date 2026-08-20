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Bivši košarkaš Partizana ide u Sakramento kao zamjena za Rasela Vestbruka?

Bivši košarkaš Partizana ide u Sakramento kao zamjena za Rasela Vestbruka?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bivši košarkaš Partizana Kameron Pejn karijeru bi mogao da nasatavi u Sakramentu

kameron pejn ide u sakramento Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Kameron Pejn za kratko vrijeme je postao miljenik navijača Partizana. Ipak, poslije svega nekoliko mjeseci napustio je klub i vratio se u NBA ligu i čini se da mu je boravak u Beogradu promijenio život, pošto je sad postao želja mnogih klubova. Uskoro bi karijeru mogao da nastavi u Sakramentu.

Od trenutka kad je Rasel Vestbruk pomalo neočekivano objavio da odlazi u penziju, Kingsi traže zamenu za legendarnog igrača. Zapravo, ova NBA franšiza potencijal vidi baš u Pejnu. Džejk Fišer, košarkaški insajder, podijelio je ovu informaciju, a čitava stvar otišla je korak dalje. Pejn će u četvrtak uraditi probni trening sa timom.

Bivši as Partizana nije jedini kojeg Sakramento želi u svom timu, pošto su na listi želja i Viktor Oladipo i Elfrid Pejton, ali navodno je Pejn primarni cilj. Pejn, koji je za kratko vreme postao ljubimac Grobara, prošlu sezonu proveo je u Filadelfiji. Bilježio je 7,4 poena, a imao je i dva skoka i 2,6 asistencija, ali i 1,1 ukradenu loptu po susretu.

U NBA ligi je od 2015. godine, a igrao je za Oklahomu, Čikago, Klivlend, Finiks, Milvoki i Njujork. Najviše sezona proveo je u Finiksu, čak tri, i u tom periodu igrao je i najbolju košarku. Postizao je 10,8 poena, a imao je i tri skoka i skoro pet asistencija po susretu.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Kameron Pejn NBA liga KK Partizan

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