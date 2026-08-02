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Salah dobio bezobraznu ponudu: Egipćanin na meti turskog kluba - već je održan i sastanak!

Salah dobio bezobraznu ponudu: Egipćanin na meti turskog kluba - već je održan i sastanak!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Mohamed Salah mogao bi da završi tamo gdje ga niko nije očekivao...

Trabzonspor želi Mohameda Salaha Izvor: News Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Egipatska zvijezda Mohamed Salah dobila je zvaničnu ponudu turskog Trabzonspora, prenose tamošnji mediji.

Prema saznanjima dobro obaviještenog turskog novinara Jagiza Sabundžuolua, rukovodstvo Trabzona održalo je sastanak sa zastupnicima iskusnog napadača. Na stolu je dvoipogodišnji ugovor vrijedan 17.000.000 evra po sezoni, što znači da bi Salah do ljeta 2028. u Turskoj mogao da zaradi čak 34 miliona evra.

Drugi najplaćeniji u ligi, odmah iza Osimena

Ukoliko prihvati uslove Trabzonspora, Egipćanin bi postao drugi najplaćeniji fudbaler Turske Superlige. Ispred njega ostaje samo napadač Galatasaraja Viktor Osimen, čija godišnja primanja iznose oko 21 milion evra.

Tamošnji mediji navode da je nekadašnji as Liverpula pozitivno reagovao na ponuđeni projekat i visinu plate, ali da će konačan odgovor dati tek nakon konsultacija sa porodicom.

Zašto je propao posao sa Bešiktašom?

Prije Trabzona, u trci za Salahov potpis bio je i Bešiktaš. Međutim, pregovori su pali u vodu zbog neslaganja oko marketinških prava i visine provizije za agente.

Zanimljivo je da je Salah od istanbulskog velikana tražio 15 miliona evra godišnje, što je Uprava Bešiktaša odbila kao previsok iznos. Trabzon je sa 17 miliona sada podigao letvicu i prestigao gradskog rivala.

Cilj je rušenje dominacije Galatasaraja

Trabzonspor po svaku cijenu želi da se vrati u sam vrh turskog fudbala i prekine višegodišnju dominaciju Galatasaraja. Klub sa Crnog mora svoju posljednju šampionsku titulu osvojio je prije četiri godine, a Salah bi bio ključna karika u novom šampionskom mozaiku.

Dodatni adut u pregovorima je i činjenica da Trabzon igra plej-of za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope.

Podsjećamo, Salah je od početka jula slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Liverpulom. Iako se pominju basnoslovne ponude iz Saudijske Arabije, Turska trenutno djeluje kao najrealnija naredna stanica u njegovoj karijeri.

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Mohamed Salah Trabzonspor

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