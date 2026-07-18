Haos i rat saopštenjima zbog Salaha: Klub kaže "plod mašte i izmišljotina", novinar tvrdi da je sve gotovo

Mohamed Salah u Bešiktašu? Klub kaže da je to laž, ali novinar iz Turske tvrdi da je on već tu.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Zatresla se fudbalska Evropa kada su turski mediji objavili vijest da nakon Leandra Trosara u Bešiktaš stiže i egipatski fudbaler Mohamed Salah. Najbolji igrač Liverpula i lider koji je ponovo donio titulu na "Enfild" završio je saradnju sa ovim klubom i sada bira novu sredinu, a turski mediji su objavili da on ide u crno-bijeli klub iz Istanbula.

Nije dugo ta vest potrajala, pošto se sada Bešiktaš javno oglasio i napao novinara koji je vijest pustio u javnost. Naglašeno je iz redova istanbulskog velikana da takvi navodi "nemaju nikakve veze sa realnošću" kao i da su "produkt mašte".

Saopštenje Bešiktaša

"Postovi novinara Jagiza Sabunčuoglua na digitalnim platformama koji se tiču transfer politike našeg kluba i navodnih transfer procesa i uslova transfera su apsolutno produkt mašte. Osoba koja je u pitanju već duže vrijeme obmanjuje javnost i izmišlja vesti koje nemaju nikakve veze sa realnošću, a tiču se naše transfer politike. Kao što smo i ranije istakli, najtačnije informacije vezane za transfere su podijeljene sa našim navijačima kroz sredstva i kanale komunikacije kluba. Još jednom iskreno molimo javnost, pogotovo naše navijače, da ne vjeruju informacijama i vijestima koje nisu podijeljene kroz naše zvanične kanale", stoji u saopštenju Bešiktaša.

Oglasio se i novinar

Nije dugo trebalo da se novinar Jagiz Sabunčuoglu koji je prvi objavio vijest da Mohamed Salah stiže u Bešiktaš podijeli svoju stranu priče. Uprkos tome što ga je klub demantovao, on je ostao pri svome i tvrdi da će Mohamed Salah zaigrati u Istanbulu.

"Moje poštovanje fudbalskom klubu Bešiktaš, ali stojim pri svojoj priči o Salahu. Mohamed Salah, o kome sam ja prvi objavio vest u Turskoj, postigao je dogovor sa Bešiktašom. Zvanično potpisivanje ugovora se još nije desilo. Nadam se da ću vijest o njegovom potpisu podijeliti sa mojim prijateljima koji navijaju za Bešiktaš. Sve najbolje", rekao je on.