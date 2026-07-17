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Mohamed Salah postigao dogovor s novim klubom: Evo gdje Egipćanin nastavlja karijeru

Mohamed Salah postigao dogovor s novim klubom: Evo gdje Egipćanin nastavlja karijeru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Pitanje budućnosti Mohameda Salaha konačno je dobilo odgovor.

Mohamed Salah dogovorio sa Bešiktaš Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što mu je istekao ugovor s Liverpulom, a posebno nakon bolnog završetka Svjetskog prvenstva s Egiptom - gdje je njegova reprezentacija ispala nakon šokantnog preokreta Argentine i poraza od 3:2, iako je vodila s dva gola razlike sve do 78. minuta - sjajni napadač je uzeo nekoliko dana za razmišljanje.

Odluka je sada donesena. Prema informacijama turskih medija, bivša zvijezda Redsa nalazi se na samom pragu prelaska u turski Bešiktaš.

Tridesetčetverogodišnji krilni napadač postigao je usmeni dogovor s istanbulskim velikanom, gdje bi uskoro trebao potpisati ugovor kao slobodan igrač. Prema dostupnim podacima, Salah će u Turskoj zarađivati fiksnu platu od oko 10 miliona evra godišnje, uz dodatna dva miliona evra kroz bonuse. Očekuje se da će potpisati jednogodišnji ugovor s opcijom produženja na još jednu sezonu.

Bešiktaš je prošlu sezonu u turskoj Superligi završio na četvrtom mjestu, što znači da će se naredne sezone takmičiti u Ligi Evrope. Salah bi se u Istanbulu trebao pridružiti nekim dobro poznatim licima. Među njima je i Leandro Trosard, njegov donedavni rival iz engleske Premier lige, čiji je transfer zvanično potvrđen prošle sedmice.

Iako se od početka ljeta Salahovo ime intenzivno povezivalo s odlaskom u MLS i potpisom za Kanzas siti, pominjana je i Saudijska Arabija, sada je gotovo izvjesno da će svoju bogatu karijeru nastaviti u turskom velikanu.

(MONDO)

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Mohamed Salah Bešiktaš

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