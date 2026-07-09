Pjerluiđi Kolina potvrdio da Egipat nije oštećen protiv Argentine: "Niko ne gura Lea Mesija, VAR je sve provjerio"

Sudija Pjerluiđi Kolina donio je konačnu odluku o meču između Argentine i Egipta, u javnom saopštenju objasnio da je odluke sudija tokom susreta, a posebno se osvrnuo na dvije akcije koje su privukle najviše pažnje.

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Šef FIFA fudbalskih sudija Pjerluiđi Kolina oglasio se saopštenjem za javnost poslije velikog broja komentara na račun meča Argentine i Egipta. Susret je završen preokretom i plasmanom aktuelnom svjetskog šampiona u četvrtfinale, a kako struka kaže - u ovom meču osmine finala Mundijala nije bilo spornih detalja koji bi Argentinu "pogurili" ka daljoj fazi takmičenja.

Prigovori se uglavnom odnose na otvoreno favorizovanje Argentine, ispred svih Lionela Mesija. Čak i trener Egipta Hosam Hasan nije štedio riječi pa je tik poslije meča rekao javno: "Možda su željeli da svjetski šampion ostane u takmičenju. Možda su željeli da Lionel Mesi nastavi borbu za titulu. U fudbalu ponekad postoje stvari koje prevazilaze ono što se dešava na terenu. Aktuelni svjetski prvak imao je podršku na svim nivoima". I nije bio jedini, pošto su negativni komentari bivali sve glasniji.

Zbog brojnih pridika na račun sudija u ovom meču osmine finala, oglasio se i Pjerluiđi Kolina i to javnim saopštenjem.

"Naravno, konstruktivna diskusija o odlukama će uvijek biti dio fudbala, ali neosnovane optužbe nemaju mjesto u sportu. Niko ne može da dovodi u pitanje integritet sudija na utakmicama Svjetskog prvenstva. Kada se to dogodi, može izazvati reakcije koje vode do prijetnji njima i njihovim porodicama. To nije ispravno.

Isto tako, niko ne može da tvrdi da na FIFA-ino suđenje može da utiče bilo ko, čak i predsjednik Đani Infantino. On je uvijek pokazivao punu podršku FIFA timu sudija, vjeruje nam da radimo potpuno nezavisno. Sudije donose poštene odluke i baš kao i igrači i treneri uvijek se trude da daju sve od sebe", rekao je i potom dodao:

"Nakon svakog postignutog gola, VAR provjerava fazu napadačkog posjeda (APP). Ako se u toku akcije utvrdi prekršaj koji je uticao na gol, VAR će preporučiti pregled na terenu. Ne postoji definirano ograničenje u pogledu udaljenosti od gola ili vremena između incidenta i gola. Primjer ovoga dogodio se na utakmici Argentina protiv Egipta gdje egipatski igrač broj 19 Marvan Atija očito gazi nogu argentinskom broju 6 Lisandru Martinezu. Vjerujemo da je prekršaj prekršaj, bez obzira na to da li se prekršaj čini očiglednim, ako ga sudija nije vidio na terenu za vrijeme igre, VAR može da interveniše.

Isto tako, ako se ne utvrdi prekršaj u pripremi za gol, VAR će o tome obavijestiti sudiju. Stajanje na nogu protivnika je prekršaj, dok odbrambeni igrač koji prvi dodirne loptu, a zatim ostvari normalan fudbalski kontakt, nije počinio prekršaj. Opet, primjer ovoga dogodio se na kraju iste utakmice. Sudija i VAR su smatrali da je došlo do normalnog fudbalskog kontakta između egipatskog igrača broj 10 Mohameda Salaha i argentinskog igrača broj 10 Hulijana Alvareza", bio je zaključak Pjerluiđi Koline.

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