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Da li je Egipat trebalo da dobije penal u 94. minutu? Mo Salah dobio po nogama, sudija i VAR soba zaćutali

Da li je Egipat trebalo da dobije penal u 94. minutu? Mo Salah dobio po nogama, sudija i VAR soba zaćutali

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Argentina je napravila veliki preokret protiv Egipta, ali je na kraju sudija Leteksije napravio nekoliko odluka koje su ostale pod lupom.

da li je egipat ostecen za penal protiv argentine Izvor: X/@MatchPointHQ

Argentina je uspjela da prođe Egipat i pobjedi 3:2 (0:0) poslije nevjerovatnog preokreta sada čeka rivala u četvrfinalu Svjetskog prvenstva, ali bruji internet o tome da su sudije pogurale "gaučose". Jedni pričaju o tome da li je trebalo da se poništi prvi pogodak koji je postigao Ziko u 58. minutu, a drugi o samom finišu meča.

U jednom od posljednjih napada na meču Mohamed Salah je ušao u 16 metara Argentine i onda je pao. Bio je u duelu sa Hulijanom Alvarezom, i mnogi su tu vidjeli kontakt za penal. Pogledajte i sami:

Vidi se da je bilo kontakta između nogu igrača, glavni sudija meča nije pokazao na bijelu tačku, a iz VAR sobe nije stigao poziv da se pogleda snimak. 

Situacija iz 94. minuta vjerovatno je natjerala selektora Argentine Lionela Skalonija da odmah u narednom momentu izvede svog napadača iz igre i da uvede Fakunda Medinu umjesto njega, a do kraja meča Egipat nije uspio da stvori neku ozbiljniju šansu za neriješen ishod i produžetke.

Lionel Mesi je na kraju sa golom na ovom meču izbio na prvo mjesto liste strijelaca Mundijala jer je dao svoj osmi gol, popravio je rekorde kao najbolji strijelac i najbolji asistent Svjetskih prvenstava, a Argentina je prošla dalje i i dalje brani titulu svjetskog šampiona od prije četiri godine.

(MONDO)

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00:31
Lionel Mesi plače
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Tagovi

Egipat Argentina Mundijal 2026

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