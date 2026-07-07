Da li je Egipat trebalo da dobije penal u 94. minutu? Mo Salah dobio po nogama, sudija i VAR soba zaćutali

Argentina je napravila veliki preokret protiv Egipta, ali je na kraju sudija Leteksije napravio nekoliko odluka koje su ostale pod lupom.

Izvor: X/@MatchPointHQ

Argentina je uspjela da prođe Egipat i pobjedi 3:2 (0:0) poslije nevjerovatnog preokreta sada čeka rivala u četvrfinalu Svjetskog prvenstva, ali bruji internet o tome da su sudije pogurale "gaučose". Jedni pričaju o tome da li je trebalo da se poništi prvi pogodak koji je postigao Ziko u 58. minutu, a drugi o samom finišu meča.

U jednom od posljednjih napada na meču Mohamed Salah je ušao u 16 metara Argentine i onda je pao. Bio je u duelu sa Hulijanom Alvarezom, i mnogi su tu vidjeli kontakt za penal. Pogledajte i sami:

A huge controversy! Egypt were asking for a penalty after Salah went down inside the box, but play continued... and Argentina scored moments later. Football can be cruel. #ARGEGY#WorldCuppic.twitter.com/6yL5fQ7zbc — MatchPointHQ world cup⚽ (@MatchPointHQ)July 7, 2026

Vidi se da je bilo kontakta između nogu igrača, glavni sudija meča nije pokazao na bijelu tačku, a iz VAR sobe nije stigao poziv da se pogleda snimak.

Situacija iz 94. minuta vjerovatno je natjerala selektora Argentine Lionela Skalonija da odmah u narednom momentu izvede svog napadača iz igre i da uvede Fakunda Medinu umjesto njega, a do kraja meča Egipat nije uspio da stvori neku ozbiljniju šansu za neriješen ishod i produžetke.

Lionel Mesi je na kraju sa golom na ovom meču izbio na prvo mjesto liste strijelaca Mundijala jer je dao svoj osmi gol, popravio je rekorde kao najbolji strijelac i najbolji asistent Svjetskih prvenstava, a Argentina je prošla dalje i i dalje brani titulu svjetskog šampiona od prije četiri godine.

(MONDO)

BONUS VIDEO: