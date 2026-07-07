Leo Mesi je najbolji u istoriji fudbala, ali i vlasnik neslavnog rekorda na Mundijalu (VIDEO)

Reprezentativac Argentine i jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi promašio je penal u 21. minutu meča protiv Egipta

Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi, promašio je penal u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Egipta. Legendarni Argentinac je na bijelu tačku stao u 21. minutu, ali nije mogao da donese izjednačenje svom timu, pošto je prethodno u 15. minutu Ibrahim bio precizan za vođstvo.

Lionel Mesi stavio je loptu na bijelu tačku, a ono što je uslijedilo bilo je sasvim neočekivano. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena nije uspio da realizuje priliku Argentine da dođe do izjednačenja u osmini finala Mundijala. Mesi je loše šutnuo, kao da nije uzeo dovoljno zaleta, pa ni silina kojom je loptu uputio ka golmanu rivala nije bila za pohvalu.

Pogledajte kako je Lionel Mesi promašio penal:

AMAMOS! Messi errou o gol de pênalti contra o Egito.#ARGxEGIpic.twitter.com/uzebk6Ln4y — QG do POP (@QGdoPOP)July 7, 2026

Na kraju, pred Šobeirom je bio donekle lak zadatak, pošto je odbranio penal, a Argentina je imala novu priliku za napad.

Do penala na meču Argentine i Egipta došlo je nakon što je Hasan u 19. minutu u kaznenom prostoru pokosio Nikolasa Taljafika. Ta akcija bila je dovoljna da bude okarakterisana kao prilika da Argentina dođe do izjednačenja u ovom susretu, ali Lionel Mesi nije uspio da pogodi 150. penal u karijeri. Slavni Argentinac do sada ih je promašio 34, a ono čime se ne može pohvaliti jeste da je ovo njegov drugi promašaj na ovom Svjetskom prvenstvu.

Lionel Mesi ispisao je negativnu istoriju Mundijala - postao je prvi igrač koji je na jednom Svjetskom prvenstvu promašio dva penala.

Bonus video:

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(MONDO)