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Haland i Norvežani divljali na Mundijalu: Zbog žurke poslije Brazila ne mogu da dođu sebi za meč sa Englezima

Haland i Norvežani divljali na Mundijalu: Zbog žurke poslije Brazila ne mogu da dođu sebi za meč sa Englezima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Norveške je u ozbiljnom problemu pred meč sa Engleskom u četvrfinalu Mundijala.

Norvežani bolesni i iscrpljeni pred meč sa Engleskom Izvor: Powerpics / Alamy / Profimedia

Selekcija Norveške je prošla Brazil u nokaut fazi i postala hit Mundijala, ali sada je izbio veliki skandal vezan za nordijsku selekciju. Navodno je veći dio tima bolestan nakon što je selektor Stole Solbaken dozvolio da ekipa proslavi trijumf nad Brazilom.

U meču u kome je blistao Erling Haland bilo je 2:1 (0:0) i na kraju je nordijski tim zakazao meč sa Engleskom u četvrfinalu. Proslavili su svojim "vikinškim veslanjem" sa navijačima na tribinama, Stole Solbaken je održao sjajan govor, sa sve do pasa golim Erlingom Halandom do sebe. Ipak, sada su navodno u problemu. 

Nakon što su do sada probleme imali napadač Jorgen Strand Larsen, kao i Markus Holmgren Pedersen, "Dagbladet" iz Norveške ističe da su igrači dobili "voljno" da proslave kako žele najveću pobjedu norveškog fudbala ikada i da sada postoji strah da je to bila loša odluka. 

Navodno su igrači od ranije umorni od velikih putovanja tokom ovog takmičenja koje pravi problem svim ekipama, a sada Solbaken i stručni štab strahuju jer je meč sa Brazilom uz burnu proslavu igrača do kasno u noć iscrpio igrače. 

Doduše nisu ni Englezi bez problema. Meč se igra u subotu od 23 časa po našem vremenu, a za tu utakmicu Tomas Tuhel neće imati na raspolaganju Džarela Kvansu koji je suspendovan zbog crvenog kartona, zatim Džordana Hendersona koji se povrijedio dok je slavio pobjedu nad Meksikom i od ranije povrijeđenog Risa Džejmsa. Vidjećemo ko će biti na desnom boku, opcije su Džon Stouns, Ezri Konsa, kao i Džed Spens. 

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Norveška fudbal Mundijal 2026

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