"Nema smisla da nastavim da radim": Dok je Ronaldo plakao, selektor Portugala otišao

Nakon poraza na Mundijalu 2026, selektor Portugala Roberto Martinez objavio da odlazi sa te pozicije.

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Očekivanja su bila ogromna, ali na terenu nisu potvrđena - reprezentacija Portugala nije uspjela da stigne do završnice Mundijala 2026 jer je u osmini finala poražena od Španije. Jedini gol na meču postigao je Mikel Merino u nadoknadi vremena, a tim pogotkom ugašen je san Kristijana Ronalda da će postati svjetski šampion.

Odmah nakon eliminacije sa Svjetskog prvenstva stigle su važne vijesti o reprezentaciji Portugala. Dosadašnji selektor Roberto Martinez napustiće tu funkciju nakon tri i po godine i dva velika takmičenja. Utisak javnosti je da na dva velika takmičenja - Evropskom prvenstvu 2024. i Sjvetskom prvenstvu 2026. godine - nije uspio da iskoristi pun potencijal tima koji je imao na raspolaganju.

Portugfalci su na prethodnom Evropskom prvenstvu poraženi od Francuske nakon lošijeg izvođenja penala u četvrtfinalu, a na Mundijalu nisu ni stigli do četvrtfinala jer ih je Španija pobijedila kada su se polako pripremali za produžetke. Imena rivala od kojih je Portugala ispadao ne daju nam za pravo da govorimo o debaklu nacionalnog tima, ali mandat Roberta Martineza ne može se ni opisati kao previše uspješan.

"Došao sam u Portugal da sa njim osvojim Svetsko prvenstvo. Nisam uspio u tome i mislim da nema smisla da nastavljam sa radom", kazao je Martinez nakon utakmice i dodao:

"Ovo je konačna odluka, mogu da poručim upravi Saveza i predsjedniku Proensi da treba da traže novog selektora. Moram da im zahvalim na povjerenju, na svemu do sada. Nemam šta više da kažem po ovom pitanju. Ovo je kraj jednog ciklusa. Legitimno je i sasvim normalno da sada dođe neko drugi. Nosim lijepe uspomene sa sobom i nadam se da će me portugalski narod pamtiti i po nekim lijepim stvarima koje smo napravili".

Martinez je svojevremeno igračku karijeru gradio u Saragosi, Balagueru, Viganu, Madervelu, Volsolu, Svonsiju i Česteru. Kao trener radio je u Svonsiju, Viganu i Evertonu, a zatim je bio selektor Belgije i Portugala. Sa reprezentacijom Belgije bio je trećeplasirani na Mudnijalu 2018. godine u Rusiji, dok je Portugalu donio trofej u Ligi nacija 2025. godine.

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