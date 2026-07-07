Kristijano Ronaldo se isplakao poslije poraza Portugala i srušenog sna o osvajanju Svjetskog prvenstva.

Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Kristijano Ronaldo ipak neće osvojiti Svetsko prvenstvo. Nadao se Portugalac da će ovo biti njegov "posljednji ples" i da bi na samom kraju karijere mogao da dođe do trofeja, međutim na putu se ispriječila Španija koja je u 91. minutu preko Mikela Merina došla do pobjede od 1:0 i prolaska u četvrtfinale.

Na taj način se završio san Kristijana Ronalda da će ikada podići pehar na Mundijalu, pošto nije uspio to da uradi niti jednom u šest pokušaja sa Portugalom. Debitovao je još 2006. godine u Njemačkoj i najbliži je zapravo bio te godine, kada je njegova reprezentacija ispala u polufinalu, pa zatim igrala za treće mjesto (i izgubila od Njemačke). U ostalih pet nastupa, Portugal jednom nije prošao grupnu fazu, tri puta je stao u osmini finala, a jednom u četvrtfinalu.

Vidi opis Kristijano Ronaldo se gušio u suzama: Ovako je završen njegov san o Svjetskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Jedan od najboljih fudbalera i strijelaca svih vremena ima učinak od 11 golova na šest nastupa, davao je po dva gola uzbekistanu i Gani, po jedan Iranu, Sjevernoj Koreji, Maroku i Hrvatskoj, a čak tri je dao Španiji. Takođe, gol koji je dao protiv Hrvatske iz penala u šesnaestini finala je i jedini koji je dao u grupnoj fazi.

Zbog srušenog sna, pošto je najavio da je ovo za njega posljednje Svjetsko prvenstvo jer mu je ipak 42. godina, Ronaldo je zaplakao kao nikada do sada. Ali, već je rekao da neće dati da ga slome.

I will forever love you.pic.twitter.com/SGlaYeyRbu — TC (@totalcristiano)July 6, 2026



"Neću biti 'više Kristijano' ako osvojim Svjetsko prvenstvo, niti ću biti 'manje Kristijano' ako to ne uspijem. Odlazim odavde sa čistom savješću. I to tvrdim ne sa 100 odsto ubeđenosti, već sa 1.000 odsto", rekao je Kristijano Ronaldo u svom burnom izlaganju pred utakmicu.

"I odgovoriću na vaše pitanje (o posljednjem Svjetskom prvenstvu). Uživaću koliko god budem mogao, s obzirom na 'posljednje Svjetsko prvenstvo' i biće to 'posljednje Svjetsko prvenstvo' i cilj mi je da uživam iz dana u dan. Nadam se da sutra (ponedjeljak) neću odigrati svoju posljednju utakmicu na SP. Nadam se da će biti tako. Na taj način, imaćete ljudi šansu da me ubijate još malo. Hajde, pokušajte da ne ubijete!", digao je ton Ronaldo još jednom.

Podsjetimo, Kristijano Ronaldo je na 233 utakmice dao 146 golova za Portugal.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!