Nikola Kalinić: Kako je odbačeni postao najbolji košarkaš Crvene zvezde u 21. vijeku

Nikola Kalinić je prvo od Zvezde čuo "ne", ali joj "ne" nikada nije rekao. Vraćao se i kada to nije imalo smisla, a prestao je kada je smatrao da više nije onaj stari. Kada se sve sabere i oduzme, on je najbolji košarkaš Crvene zvezde u XXI vijeku.

Izvor: Profimedia

"Nisam mogao da ostavim svoje drugare na cjedilu", rekao je Nikola Kalinić kada je stigao u Crvenu zvezdu 2021. godine. Vratio se zajedno sa Lukom Mitrovićem, Nejtom Voltersom i Majkom Cirbesom, a dočekali su ga Ognjen Kuzmić, Marko Simonović i naravno Branko Lazić.

Ta sezona ostaće upamćena kao kultna u istoriji crveno-bijelih. Nikola Kalinić gotovo da nije izlazio iz igre, a predvođena njim i Dejanom Radonjićem ekipa je odbila sve napade Željjka Obradovića i Partizana i osvojila triplu krunu - ABA ligu, KLS i Kup Radivoja Koraća.

Nikola Kalinić postao je MVP regularnog dijela ABA lige nakon 11,4 poena, 4,5 skokova i 3,3 asistencije po meču na 31 utakmici, a u Evroligi je bio još bolji. Prosječno je upisivao 12,6 poena uz 3,9 skokova, 3,4 asistencie, 1 ukradenu loptu i mnogo pogođenih ključnih šuteva. Nije ni u Kupu odmorio sa 14,3 poena prosječno po meču realno je bio najbolji igrač tima iako je Nejt Volters ponio titulu MVP-a.

"Imali smo kontakt tokom ljeta i Željko je pitao mog agenta da li bih došao u Partizan. Ja sam rekao da to ne mogu jer ne želim da uradim to, a bilo bi i glupo. Na mnogo sam slika na kojima osvajam titule sa Crvenom zvezdom i slavim. Nije sada u redu da tako mijenjam boje, pogotovo ako ne moraš to da uradiš i ako možeš da igraš za Crvenu zvezdu", rekao je u jednom intervjuu Nikola Kalinić.

Nakon poziva čovjeka koji mu je nudio da ponovo osvajaju sve kao u danima u Fenerbahčeu upravo je njega pobijedio u svim finalima te sezone i odigrao godinu kakva se u Crvenoj zvezdi ne pamti. Godinu u kojoj je bio najbolji igrač na terenu i van njega, u napadu i odbrani, u bitnim i nebitnim utakmicama. I to dobro opisuje Kalinića u Crvenoj zvezdi.

Sa Kalinom su došli trofeji

Vidi opis Nikola Kalinić: Kako je odbačeni postao najbolji košarkaš Crvene zvezde u 21. vijeku 8. 11. 1991. Nikola Kalinić NIKOLA KALINIC kosarkas Valensije na utakmici Evrolige protiv Crvene zvezde u hali Aleksandar Nikolic Pionir, Beograd 18.12.2020. godine Foto: Marko Metlas Kosarka, Crvena zvezda, Evroliga, Valensija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Nikola Kalinić je prvi put na Mali Kalemegdan došao 2010. godine i ta rana mu je još na srcu. Ostao je bez mjesta u timu u kome su i mnogo lošiji zaigrali i razmišljao čak i da digne ruke od svega. Nije i na kraju ne samo da je obukao dres Crvene zvezde već je postao najbolji njen igrač u ovom vijeku. A nije ga prošlo malo, evo već više od četvrtine.

Išao je zaobilaznim putem, od Spartaka i Novog Sada preko Vojvodine i Radničkog, a tek kada je postao reprezentativac i kada je okačio dvije medalje oko vrata Zvezda ga je pozvala. Rekao je "da" i u toj jednoj sezoni Dejan Radonjić je imao, čini se, igrača kakvog ni prije ni kasnije nije mogao da nađe.Idealnog, prototipa za njegovu košarku. Nekoga ko igra jako, čvrsto, gine u odbrani, a u napadu će i kada promaši probati da uhvati tu loptu i da je vrati u koš.

Vidi opis Nikola Kalinić: Kako je odbačeni postao najbolji košarkaš Crvene zvezde u 21. vijeku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MNPRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Nije slučajno što je baš sa dovođenjem Nikole Kalinića Crvena zvezda započela ono što će se ispostaviti kao njeno zlatno doba. U eri kada je klub poslije potpunog pada počeo da se diže vidjeli smo 2013. godine muke u polufinalu ABA lige protiv Radničkog, pa poraz u finalu od Partizana. Zatim je godinu dana kasnije Dario Šarić sa Cibonom napravio senzaciju usred Beograda. Ipak, kada je došao Nikola Kalinić, od toga nije bilo ništa.

Tim je zaigrao u Evroligi i rutinski prošao prvu grupu, a onda u drugoj pokazao da će još dugo biti u eliti, a što je bitnije Partizan je savladan sa 3:1 u polufinalu ABA, kao i Cedevita u finalu. U domaćoj ligi i kupu nikakvih problema nije bilo.

Boban Marjanović je zaista odigrao sezonu života, dominirao je u svim statističkim kategorijama i na kraju bio MVP svega što je igrao. Ipak Željko Obradović je vidio ko je bio pravi lider ovog tima pa je masno, milionski paltio Nikoli Kalinića i dobio je šampiona.

Samo tri godine kasnije čuli smo još jednu kultnu rečenicu: "Nemojte se nikada kladiti protiv Kaline! Mnogo puta sam to pokazao". Zašto je to rekao? Jer je osvojio Evroligu!

Došao kada ne bi niko, otišao isto tako

Nikola Kalinić je te 2021. godine u Crvenu zvezdu došao u situaciji kada je bio u životnoj formi, poslije fantastične sezone u Valensiji kada je mogao da bira gdje će. Pričalo se javno o tome da je smanjio svoja potraživanja da bi ponovo u crveno-bijelom i sa Dejanom Radonjićem osvajao titule.

Da je trofejni trener ostao, možda ne bismo Kalinića gledali dvije sezone u Barseloni, ali vratio se i treći put i kada je osjetio da više nije onaj pravi - povukao. Kao što bi malo ko došao u Crvenu zvezdu te 2021. malo ko bi iz nje otišao svojevoljno 2026. godine. Kada je osjetio da je mnogo toga sa strane bitnije od košarke i Crvene zvezde, rekao je pošteno da ne može i neće više.

Sada nastavlja, kao trener. Kako god da se snađe u tome, njegov igrački potpis u Zvezdi je veliki. Veći od bilo čijeg u ovih četvrt vijeka. Ko se tome nadao na šljaci Kalemedana te 2010. godine?

(MONDO, Nikola Lalović)

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