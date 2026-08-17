Prije više od 15 godina, Nikola Kalinić razmišljao da završi košarkašku karijeru jer nije prošao probu u Crvenoj zvezdi, za koju je kasnije odigrao četiri sezone u tri mandata.

Izvor: MN PRESS

Završena je košarkaška karijera Nikole Kalinića! Doskorašnji igrač Crvene zvezde riješio je da prestane da igra, a u naredne dvije godine kao pomoćni trener radiće u crveno-bijelom taboru. Tako će Kalinić trenersku karijeru početi na istom mjestu gdje je igračka završena, ali i na mjestu koje mu je obilježilo košarkaške dane - i koje je igračku karijeru moglo da mu završi dok je bio tinejdžer.

Tokom godina u kojima je igrao košarku, Nikola Kalinić je u dresu Zvezde odradio tri mandata i četiri sezone tokom kojih je osvojio osam trofeja. Bio je tu i četvrti mandat, za koji mnogi ne znaju ni da se desio. Davno, prije više od 15 godina, krilni centar nije uspio da se izbori za ugovor sa Zvezdom.

Kada su košarkaši Crvene zvezde sada već davne 2010. godine počeli pripreme u SC Kovilovo, među igračima na koje je trener Mihailo Uvalin mogao da računa nalazio se i talentovani Nikola Kalinić (18). Tog leta ekipu su pojačali Uroš Nikolić, Darko Balaban, Đorđe Majstorović, Nemanja Arnautović i Nikola Kalinić.

Vidi opis Zvezda je 2010. povrijedila Nikolu Kalinića: "Mjesecima sam razmišljao da batalim košarku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Arena sport TV/Screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Kasnije se Nikola Kalinić prisjećao kako je došlo do poziva da postane igrač Crvene zvezde i zašto se to na kraju nije dogodilo. Crveno-bijeli su se odlučili za drugi put, nakon što je mladi košarkaš odradio pripremni period pod komandom tadašnje trenera Mihaila Uvalina.

"Prošao sam sve selekcije Spartaka do prvog tima, u kojem mi je trener bio Blagoje Ivić. Plasirali smo se u Prvu B ligu bez poraza, odigrali neke prijateljske utakmice sa Crvenom zvezdom, poslije kojih sam dobio njen poziv da dođem na probu. Prošao sam, ali...", prisjetio se Nikola Kalinić jednom prilikom i dodao: "Poslije tri mjeseca dovedeni su neki stariji igrači, tako da sam iz Zvezde otišao u KK Novi Sad. Odigrali smo jednu sezonu u Prvoj ligi i sljedeće godine fuzionisali se s Vojvodinom".

Crveno-bijeli su Nikolu Kalinića primijetili godinu dana ranije, na prijateljskom meču. Istakao se u dresu subotičkog Spartaka, zapao za oko i treneru Pešiću, pa ga je klub kontaktirao kako bi ostvarili saradnju narednog ljeta - kada je na Malom Kalemegdanu pravljen potpuno novi tim.

"Prvi put sam se susreo sa Zvezdom kada je trener bio Svetislav Pešić. Tada su tu igrali Kešelj, Bjelica, Štimac, Ovens, Marinović i ostali, a bilo je to na prijateljskoj utakmici u Subotici protiv Spartaka. Odigrao sam dobro i vjerovatno je neko to zapamtio, pa su me poslije godinu dana pozvali na pripreme kada je trener bio Mihajlo Uvalin. Ipak, na kraju priprema rastao sam se sa Zvezdom, jer su se odlučili za iskusnije igrače i strance", ispričao je godinama kasnije Kalinić.

Tada je pomišljao i da završi karijeru, a ljubitelji košarke u Srbiji mogu da budu srećni što se to nije dogodilo. Uslijedile su godine dokazivanja, pa igranje na najvišem nivou, pehari i medalji, uspjesi sa klubovima i nacionalnim timom... Do svega toga došlo je jer je sebi dao drugu šansu.

"Vratio sam se kući u Novi Sad i u narednim mjesecima razmišljao da li da batalim košarku i da se posvetim fakultetu, jer mi je i škola dobro išla. Prvi put sam tada bio odvojen od kuće i teško mi je palo što na prvoj prepreci nisam uspio da se nametnem. Lomio sam se i dao sebi šansu da probam u košarci još godinu-dvije", zaključio je Kalinić.

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Pogledajte 00:14 Delije skandiraju Nikoli Kaliniću Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)