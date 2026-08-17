logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podnesena prijava protiv Dejana Stankovića

Podnesena prijava protiv Dejana Stankovića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Protiv Dejana Stankovića je zbog ponašanja protiv Novog Pazara podnesena prijava.

Podnesena prijava protiv dejana stankovica u fss Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković je otišao iz Crvene zvezde, ali izgleda da će još morati da ima posla u srpskom fudbalu. On je napustio mjesto trenera poslije poraza od Hapoela Berševe i ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a sada "Sport klub" javlja da je protiv njega podnesena prijava. 

Razlog za to je ponašanje na meču sa Novim Pazarom u Superligi Srbije. Crveno-bijeli su i pored isključenja golmana Radanovića pobijedili 2:1 na tom meču, a prema navodima "Sport kluba" prijava je podnijeta zbog ponašanja Dejana Stankovića prema delegatu Vladi Glođoviću.

Nekadašnji sudija je sada oficir za bezbjednost UEFA, a on je podnio izvještaj u kome je naveo da ga je sada već bivši trener Crvene zvede vrijeđao i to je podnio Zajednici klubova. Sada je sve na Disciplinskoj i etičkoj komisiji Fudbalskog saveza Srbije. 

Nakon tog meča nastavio je da bude nervozan Dejan Stanković pa je u meču sa Hapoelom koji mu je bio posljednji na klupi crveno-bijelih isključen. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:41
Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC