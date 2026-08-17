Podnesena prijava protiv Dejana Stankovića

Protiv Dejana Stankovića je zbog ponašanja protiv Novog Pazara podnesena prijava.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković je otišao iz Crvene zvezde, ali izgleda da će još morati da ima posla u srpskom fudbalu. On je napustio mjesto trenera poslije poraza od Hapoela Berševe i ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a sada "Sport klub" javlja da je protiv njega podnesena prijava.

Razlog za to je ponašanje na meču sa Novim Pazarom u Superligi Srbije. Crveno-bijeli su i pored isključenja golmana Radanovića pobijedili 2:1 na tom meču, a prema navodima "Sport kluba" prijava je podnijeta zbog ponašanja Dejana Stankovića prema delegatu Vladi Glođoviću.

Nekadašnji sudija je sada oficir za bezbjednost UEFA, a on je podnio izvještaj u kome je naveo da ga je sada već bivši trener Crvene zvede vrijeđao i to je podnio Zajednici klubova. Sada je sve na Disciplinskoj i etičkoj komisiji Fudbalskog saveza Srbije.

Nakon tog meča nastavio je da bude nervozan Dejan Stanković pa je u meču sa Hapoelom koji mu je bio posljednji na klupi crveno-bijelih isključen.

(MONDO)

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