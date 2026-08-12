Nenad Lalatović brani Stankovića: "Nije samo Deki kriv, treba da ostane u Zvezdi"

Nenad Lalatović analizirao je ispadanje Crvene zvezde iz Lige šampiona, Dejana Stankovića, probleme koji su nastali

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ostala je bez šanse da igra u Ligi šampiona. Izgubila je milione, sada će morati da traži mjesto u Ligi Evrope, a u klubu vlada haos. Zakazana je hitna sjednica, čeka se potvrda odluke o odlasku Dejana Stankovića. O dvomeču sa Hapoel Berševom i dešavanjima u klubu je pričao Nenad Lalatović.

"Zvezda je prvi meč u Mađarskoj odigrala korektno, bolje nego u Beogradu. Mislim da je malo i zavaralo to, da su mislili da će lako proći dalje na Marakani. Danas svi igraju fudbal, morala je Zvezda da prođe dalje, ima bolji tim, Hapoel je praktično obje utakmice igrao na strani jer je prva bila u Mađarskoj. Kada se pogledaju šanse, mogla je taj prvi meč da dobije 3:1, nije u tome uspjela", rekao je Lalatović za "Telegraf".

Pričao je nešto detaljnije o samoj utakmici i onome što je vidio.

"Previše je Zvezda srljala, linije tima su daleko stajale. Nismo uspjeli, možda je taj pritisak malo opteretio i igrače koji su morali mirnije da igraju. Ali, ponoviću - puna podrška za Stankovića. On je moj veliki prijatelj i drugi i nije uvijek samo trener kriv, ali se na nama sve lomi. Ne znam da li je podnio ostavku ili ne, ako nije treba da nastavi. Ako jeste, želim mu sve najbolje u daljoj karijeri, odličan je trener, takvi mečevi se dešavaju, takav je dan."

"Isključenje? Mora Deki da vodi računa"

Pogledajte 00:41 Dejan Stanković pljunuo ka sudiji na Zvezda Hapoel Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Prokomentarisao je i isključenje Dejana Stankovića i direktan crveni karton koji je dobio.

"Ponekad pregorite u toj velikoj želji. Moramo da shvatimo da prvenstvo Srbije nije isto kao igranje u evropskom takmičenju, moramo da vodimo računa. Sudije nas ovdje nekad previše maze i opuste i onda se neki takav ispad kažnjava u Evropi. Ne znam zašto je dobio crveni, mislim da nije zaslužio, ali smatram da je to jer u Srbiji možemo da budemo oštriji, Evropa to ne trpi. Zvezdaš je veliki, to ne smije nijedan navijač da zaboravi, nije samo on kriv."

"Šta dalje? Da se prezimi u Evropi"

Svjestan je i Lalatović da naredni dani u Zvezdi neće biti ni malo laki. Slijedi i dvomeč sa Viktorijom Plzenj za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope.

"Teško je, to je sve što preostaje. Zvezda je kvalitetan klub sa armijom navijača. Moramo da budemo složni i jaki da bismo prošli dalje, potrebna je mir. Da bi sezona na kraju bila uspešna mora da prezimi u Ligi Evrope i da osvoji duplu krunu."

Za kraj je objasnio i šta je to vidio da je Zvezda mogla bolje u evropskim mečevima.

"Svi sad hoće da igraju visok presing, ali morate da budete pametni i strpljivi, dvomeč je, ne treba srljati. Mnogo visoko smo izlazili, forsirali taj moderan fudbal, izlaženje sa golmanom, štoperima, veznim igračima. Neki put kada vidite da ne ide, ekipa izađe visoko, treba prebaciti presing na rivala. Trebalo je da budemo mirniji, da se igra na rezultat, ne da se juri. I da ih u Beogradu pustimo. Pogledajte Bukarija koji zna da iskoristi prostor, kada god ga je imao, pobegao im je. Dvomeči moraju da se igraju na rezultat. Kada se podvuče crta, gleda se samo da li ste ušli u Ligu šampiona ili ne", zaključio je Lalatović.