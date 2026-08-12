Ko će biti novi trener Zvezde? Tri najozbiljnija kandidata i još dva logična rješenja

Ko će zamijeniti Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde? Tri su najizglednija kandidata za novog trenera na "Marakani", dok je tu još nekoliko opcija koje bi mogle iz drugog plana do posla.

Izvor: MN Press/Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia/

Crvena zvezda je ispala iz Lige šampiona i zbog takvog neuspjeha neko je morao da plati. Zbog toga će danas biti vanredno u Ljutice Bogdana gdje je u 12 časova zakazana vanredna sednica Upravnog odbora na kojoj će najvjerovatnije biti usvojena ostavka trenera Dejana Stankovića, dok ćemo vidjeti da li će na njoj biti razgovora na još neke teme - od budućnosti članova sportskog sektora koji je iznevjerio ovog ljeta, pa do teme novog šefa stručnog štaba.

S obzirom na to da Crvena zvezda već u subotu igra protiv Železničara u Pančevu, a da je idućeg četvrtka na "Marakani" čeka borba sa Viktorijom Plzenj za Ligu Evrope, jasno je da je potrebno što prije riješiti pitanje novog trenera.

Ko bi to mogao da bude, pošto malo ko je pretpostavljao da će Stankovićev drugi mandat trajati ni devet mjeseci?

Aleksandar Kolarov

Izvor: MN PRESS

Prvo ime koje se pojavilo u javnosti je logično Aleksandar Kolarov koji se spominjao kao izbor Zvezdana Terzića još prije nego što je angažovan Dejan Stanković po drugi put. Kolarov je trenutno pomoćni trener u Interu i postao je "desna ruka" Kristijana Kivua, tako da se postavlja pitanje da li Zvezda može da ga ubijedi da preuzme ekipu u vrlo teškom trenutku. Bio bi to za njega trenerski izazov, a videćemo da li je spreman da se uhvati u koštac sa njim.

Albert Rijera

U pitanju je španski trener koji se takođe spominjao kao želja Crvene zvezde kada se saznalo da Vladan Milojević ne ostaje na "Marakani" (i od povratka Vladana Milojevića takođe nema ništa). Rijera je trenutno bez angažmana nakon što se nije proslavio u Frankfurtu i "otjeran" je za samo nekoliko mjeseci. Imao je veliki sukob sa igračima, pa sa medijima, tako da se tamo ispoljio njegov karakter na koji su mnogi upozoravali, ali se i dalje radi o vrlo zanimljivom treneru.

Rijera je pravio velike uspjehe inače sa slovenačkim Celjem i ovog ljeta se spominjao kao potencijalni trener Rijeke, međutim do dogovora nije došlo, možda i jer je čekao otvorenu poziciju na drugom mjestu.

Radomir Koković

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najtalentovaniji mladi trener u Superligi mogao bi da bude iznenađenje rukvodostva Crvene zvezde. Iako se radi o treneru koji je bio pomoćnik u Partizanu kod Aleksandra Stanojevića, ono što radi sa Železničarom iz Pančeva je suviše dobro da bi se moglo ignorisati na "Marakani". Upravo protiv "dizelke" Crvena zvezda igra za vikend i, ukoliko do tada ne bude riješeno pitanje novog trenera, možda bi baš dobar rezultat za Pančevce mogao da mu bude velika preporuka. Mali problem predstavljalo bi što je tek potpisao novi ugovor.

Ko bi još mogle da budu opcije?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Znamo da je Vladan Milojević otišao u Kinu, da ni Miloš Milojević nije opcija jer je pod ugovorom sa Al Nasrom iz Emirata, dok od trenera koji su se povezivali sa Zvezdom u prošlosti - nema prostora ni za Matjaža Keka koji vodi Rijeku. Od slobodnih agenata koji su radili u Zvezdi tu su još Nenad Lalatović, Miodrag Božović, čak i Saša Janković, s tim da je malo vjerovatno da će ih sa "Marakane" kontaktirati.

Ukoliko se odluči za mlađe, Zvezda bi mogla da "pojuri" logična rješenja - Jovana Damjanovića iz OFK Beograda ili Nenada Milijaša iz TSC-a.

Damjanović je takođe dugo već na radaru Crvene zvezde zbog rada u mlađim kategorijama reprezentacije Srbije i prethodno u TSC-u, s tim da nije uspio da previše "prodrma" OFK Beograd od januara, dok je Milijaš legenda kluba i radio je kao pomoćni trener, pa u omladinskoj školi. Ovog ljeta prihvatio je poziv iz Bačke Topole.