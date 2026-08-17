Navijači Partizana moraju da saznaju način na koji se kupuju karte za meč u Madridu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan u plej-ofu za Konferencijsku ligu igra protiv španskog Hetafea, a pred taj meč pojavio se problem. Španci su utakmicu madridskog tima i beogradskih crno-bijelih proglasili utakmicom visokog rizika, zbog čega na dan meča neće biti moguća prodaja karata gostujućim navijačima. Zbog toga se Partizan oglasio saopštenjem.

Klub iz Humske navodi da se u komunikaciji sa španskim klub i da pronalazi rješenje o kojem je pravovremeno obavijestiti svoje navijače. Više detalja biće poznato u utorak, kada će Partizan novim saopštenjem otkriti na koji način će se prodavati ulaznice za utakmicu u predgrađu Madrida.

"Zbog rigoroznih propisa Kraljevine Španije i činjenice da je utakmica protiv Getafe CF proglašena utakmicom visokog rizika, na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica. FK Partizan, u direktnoj komunikaciji sa organizatorom, intenzivno radi na pronalaženju najboljeg modaliteta prodaje kako bi svi navijači koji žele da gledaju i podrže crno-bijele mogli blagovremeno da obezbijede svoje mejsto na stadionu.

Sve informacije o prodaji ulaznica biće objavljene sutra, 18. avgusta, ujutru u 10 časova", navodi se u saopštenju Partizana.

Vidi opis Partizan hitno reagovao saopštenjem: Postoji problem pred meč protiv Hetafea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Podsjećamo, prvi meč srpskog i španskog tima igra se u Madridu. Utakmica Hetafe - Partizan na programu je 20. avgusta od 21.00, dok je revanš zakazan za 27. avgust i taj meč igraće se u istom terminu. Pobjednik ovog dvomeča obezbijediće plasman u Konferencijsku ligu.

Za Partizan bi to bilo veoma važno, pošto se grupna faza nekog evropskog takmičenja već godinama nije igrala u Humskoj. Partizan je tokom prethodna tri ljeta ispadao u evropskim kvalifikacijama, a prije toga je u dvije uzastopne sezone stizao do nokaut faze Konferencijske lige.

Bonus video:

Pogledajte 01:00 Igrači Partizana ispred juga i istoka Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)