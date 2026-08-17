Navijači Partizana moraju da saznaju način na koji se kupuju karte za meč u Madridu.
Fudbalski klub Partizan u plej-ofu za Konferencijsku ligu igra protiv španskog Hetafea, a pred taj meč pojavio se problem. Španci su utakmicu madridskog tima i beogradskih crno-bijelih proglasili utakmicom visokog rizika, zbog čega na dan meča neće biti moguća prodaja karata gostujućim navijačima. Zbog toga se Partizan oglasio saopštenjem.
Klub iz Humske navodi da se u komunikaciji sa španskim klub i da pronalazi rješenje o kojem je pravovremeno obavijestiti svoje navijače. Više detalja biće poznato u utorak, kada će Partizan novim saopštenjem otkriti na koji način će se prodavati ulaznice za utakmicu u predgrađu Madrida.
"Zbog rigoroznih propisa Kraljevine Španije i činjenice da je utakmica protiv Getafe CF proglašena utakmicom visokog rizika, na dan utakmice neće biti prodaje ulaznica. FK Partizan, u direktnoj komunikaciji sa organizatorom, intenzivno radi na pronalaženju najboljeg modaliteta prodaje kako bi svi navijači koji žele da gledaju i podrže crno-bijele mogli blagovremeno da obezbijede svoje mejsto na stadionu.
Sve informacije o prodaji ulaznica biće objavljene sutra, 18. avgusta, ujutru u 10 časova", navodi se u saopštenju Partizana.
Partizan hitno reagovao saopštenjem: Postoji problem pred meč protiv Hetafea
Podsjećamo, prvi meč srpskog i španskog tima igra se u Madridu. Utakmica Hetafe - Partizan na programu je 20. avgusta od 21.00, dok je revanš zakazan za 27. avgust i taj meč igraće se u istom terminu. Pobjednik ovog dvomeča obezbijediće plasman u Konferencijsku ligu.
Za Partizan bi to bilo veoma važno, pošto se grupna faza nekog evropskog takmičenja već godinama nije igrala u Humskoj. Partizan je tokom prethodna tri ljeta ispadao u evropskim kvalifikacijama, a prije toga je u dvije uzastopne sezone stizao do nokaut faze Konferencijske lige.
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(MONDO)