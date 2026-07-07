Ovako je Belgija razbila Amerikance na Mundijalu!

Reprezentacija Belgije postigla četiri gola u Vašingtonu i ugasila san Amerikanaca da mogu do velikog uspjeha na Mundijalu 2026.

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija SAD, posljednji domaćin koji je ostao u takmičenju, nije mogla da stigne do četvrtfinala Mundijala 2026. U najkontroverznijem meču Svjetskog prvenstva, jer su prije njega Đani Infantino i Donald Tramp mijenjali fudbalska pravila, Belgijanci su rutinski savladali domaćina u Vašingtonu (4:1) i sebi zakazali spektakl protiv Španije.

Iako se na terenu našao napadač Folarin Balogun, Amerikancima to ništa nije značilo. Belgija je od prvog minuta meča bila daleko bolji rival, a i kada su reprezentativci SAD postigli gol - njihova radost vrlo je kratko trajala. Plesao je po terenu Šarl De Ketelare, kasnije mu se priključio i Hans Vanaken, a na djelu smo vidjeli da SAD i dalje nisu blizu svjetskog vrha.

Iako je slavna generacija belgijskih fudbalera na zalasku karijere, oni su i dalje sila za Amerikance. Primjera radi, meč u Vašingtonu sa klupe su odgledali Kevin De Brujne i Tomas Menije, a u finišu meča zaigrali su Romelu Lukaku i Aksel Vitsel. Imao je Rudi Garsija luksuz da Žeremi Doku počne utakmicu na klupi, pa da tek u nastavku dobije priliku - a ni to nije ugrozilo pobedu Belgijanaca.

Strelci za Belgiju bili su Šarl De Ketelare u 9. i 33. minutu i Romelu Lukaku u trećem minutu nadoknade, dok je Hans Vanaken tresao obje mreže na ovom meču. Vezni fudbaler koji je zbog prinudne izmjene morao na teren već u 21. minutu meča desetak minuta kasnije našao se na pogrešnom mjestu i šut Malika Tilmana iz slobodnog udarca preusmjerio iza leđa Kurtoe, ali se zatim u 57. minutu iskupio pogotkom na pravi gol. Pogledajte najbolje trenutke:

Pobeda reprezentacije Belgije protiv SAD na Mundijalu 2026. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Reprezentacija Belgije takmičenje nastavlja u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, a naredni protivnik biće im Španija. Taj meč igra se 10. jula od 21.00 po našem vremenu, a pobjednik tog okršaja izboriće mjesto među četiri najbolja tima na planeti. Belgijanci neće imati ulogu favorita, ali su pokazali da imaju čemu da se nadaju čak i na tom meču.