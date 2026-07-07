Kristijano Ronaldo i Portugal su eliminisani, a Rade Bogdanović ističe da je selekcija podredila tim jednom igraču, što je dovelo do suza.

Izvor: RTS/Screenshot

Kristijano Ronaldo i Portugal idu kući, za njih je završen san o Svjetskom prvenstvu. Španija je "davila" Portugal i uspjela je da u 91. minutu preko Mikela Merina konačno postigne pogodak, pa je propala ideja selektora Martineza da izbori produžetke, možda i eventualne penale.

I ovoga puta djelovalo je da Portugal "igra samo za Ronalda", koji jedva da je ušao u nekoliko manje ozbiljnih šansi na ovom meču, ali bez obzira na to nije izlazio iz igre - kao uostalom i na ostaim utakmicama svoje reprezentacije. Zbog toga je na kraju susreta završio u suzama, pošto je sada jasno da jedan od najvećih fudbalera svih vremena neće osvojiti pehar na Mundijalu, s obzirom na to da je najavio kraj.

Vidi opis Rade Bogdanović: "Ronaldo bolje da se penzionisao, da ne gledamo ovo paćenje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Čini mi se da smo od Paragvaja krenuli sa suzama... Ovdje se postavlja osnovno pitanje: Da li je Španija igrala protiv Portugala ili Ronaldo? Pričali smo o Kristijanu Ronaldu. Najopasnija stvar u sportu je kada kolektiv podrediš jednom čovjeku. Kad se digne iznad saveza, tima, igrača, nesrećnog selektora Martineza... On ne smije da uvede Ramoša, koji ga je spasao, a pusti Ronalda da igra do kraja. I on ne može...", rekao je Rade Bogdanović na RTS-u, pošto je već na početku turnira kritikovao Ronalda kao igrača koji je zakasnio da se penzioniše.

"Bolje bi mu bilo da se još u Kataru penzionisao, da smo pamtili sprinteve i golove, a ne ovo paćenje. Podređena selekcija je državni interes jednom čovjeku, jednom menadžeru i kako se to završi? Suzama, ne radosnicama, nego tugaljivim", dodao je.

Nastavio je Rade Bogdanović da kritikuje Kristijana Ronalda i Roberta Martineza:

"Vidi mu igrača na 16, a traži Ronalda. O tome ja pričam. Nemoguće da ga ne vidi. Pogledajte kako su igrali. Ima Boga, prošli su Hrvate na foru u posljednjem minutu, sad su primili. Pravda je zadovoljena. Najviše je profitirala Španija (...) Da li je Martinez selektor? Ja ne vjerujem da je toliko ćorav...", naglasio je analitičar.

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