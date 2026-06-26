Rade Bogdanović: "Da me žene pogrešno ne shvate, da ne navučem neko udruženje protiv sebe"

Analitičar "RTS-a" Rade Bogdanović kritikovao je američku sutkinju Tori Penso poslije meča Ekvadora i Njemačke.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Ekvador je savladao Njemačku 2:1 (1:1) i tako prošao dalje na Svjetskom prvenstvu, a nakon utakmice u studiju "RTS-a" analitičar Rade Bogdanović kritikovao je Tori Penso. Ona je sudila ovaj duel i po njegovom mišljenju nije odradila dobar posao.

Sutkinja iz Sjedinjenih Američkih Država je recimo sudila penal za Njemačku na startu drugog poluvremena pa je nakon gledanja VAR-a to preinačila jer je u toj akciji prvo igrač Njemačke napravio faul.

"Mislim da sudija nije na nivou Svjetskog prvenstva. Da me žene pogrešno ne shvate i da ne bih navukao neko udruženje protiv sebe. Ovo je profesionalno. Stvarno je loše odradila posao i treba bolje da se spremi. Kao i VAR. Ali, ona je na terenu i morala je neke stvari da vidi. Ipak je ovo Svjetsko prvenstvo", rekao je Bogdanović.

Ko je Tori Penso?

Američka sutkinja je dobila već drugi meč na Mundijalu, pošto je sudila utakkmicu Češke i Južne Afrike. Postala je tek druga žena koja je sudila meč Svjetskog prvenstva za muškarce, a prije toga je 2020. godine postala prva žena koja je dijelila pravdu na meču MLS lige.

Dolazi sa Floride i sudi od 14. godine kada je pokušavala da popuni kućni budžet honorarima sa fudbaslkih mečeva. Kada je počinjala karijeru, nije smatrala da to može da joj bude životni poziv, ali je kasnije dala otkaz u reklamnoj agenciji da bi se fokusirala na fudbal. Već je sudila na Svjetskom prvenstvu za žene, gdje je vodila polufinale i finale.