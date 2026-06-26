Manuel Nojer se vratio da brani gol Njemačke na Svjetskom prvenstvu i sada se svi pitaju da li je to bila prava odluka.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Manuel Nojer se vratio među stative nacionalnog tima da odigra svoje peto Svjetsko prvenstvo, ali sve je više pitanja da li je on bio pravo rješenje. Protiv Ekvadora je primio dva gola, za koja je umnogome i sam kriv i to mu je bila deveta utakmica zaredom na Mundijalima na kojoj nije sačuvao svoju mrežu.

Njemačka javnost je sada sve više nezadovoljna odlukom Julijana Nagelsmana da vrati među stative 40-godišnjeg Nojera koji je primio golove u mečevima sa Kurasaom, Obalom Slonovače i Ekvadorom.

Razlog za nezadovoljstvo je taj što je tokom cijelih kvalifikacija gol Njemačke čuvao iskusni Oliver Bauman, kome je prema navodima medija bilo obećano da će ostati prva opcija čak i ako se Nojer vrati u reprezentaciju. Nakon što je Nojeru ipak dato mjesto u timu, Bauman je bio jako razočaran, ali je prema navodima njemačkih medija poput "Skaj sporta" i sam tim tražio da među stative u meču sa Ekvadorom stane Bauman.

Bauman zaključao mrežu

Vidi opis Pobuna zbog Manuela Nojera: Sa 40 ne može ništa da odbrani, a zbog njega je sklonjen prvi golman Njemačke Mundijal 2026, Turska, SAD Mundijal 2026, Turska, SAD Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Legendarni golman Hofenhajma, koji je od 2014. među stativama ovog kluba, bio je mladi reprezentativac Njemačke, a onda je čekao 11 godina. Od 2013. kada je prestao da brani za U21 tim "pancera" do 2024. nije dobijao šansu.

Kako se Manuel Nojer povukao iz reprezentacije, a Mark Andre Ter Štegen je izgubio mjesto među stativama u Barseloni, Bauman je nakon Eura 2024, gdje je bio treća opcija, izbio u prvi plan.

Sa njim na golu Njemačka je primila samo tri gola u kvalifikacijama i to dva u prvom kolu sa Slovačkom i jedan u drugom kolu protiv Sjeverne Irske. Nakon 7. septembra 2025. nije promio gol na naredne četiri utakmice Bauman.

Šta sada radi Nojer?

Protiv Kurasaoa je primio gol sa ivice šesnaesterca, u meču sa Obalom Slonovače je kod gola pustio igrače rivala da se šetaju po njegovom petercu, a Ekvador mu je jedan gol dao šutem sa 20 metara, a drugi poslije kornera u kome mu je igrač rivala skinuo loptu sa ruke na tri metra od mreže.