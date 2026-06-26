Šamar za Njemačku na Svjetskom prvenstvu: Ekvadorci ispisali istoriju preokretom za pamćenje

Njemačka šokantno izgubila od Ekvadora 1:2. Južnoamerikanci herojski ostvarili trijumf za prolaz u sljedeću fazu. Tamo će i Obala Slonovače, kao druga u grupi, jer je pobijedila otpisani Kurasao 2:0.

Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Njemačke izgubila je od Ekvadora 1:2 (1:1) ispustivši svoje vođstvo stečeno u 7. minutu golom Liroja Sanea. Bio je to istorijski preokret ekipe selektora Alberta Bekesasea, koja se vratila "iz mrtvih" na ovom Mundijalu, što nije uspjelo u četvrtak uveče i Kurasau, jer je izgubio od Obale Slonovače 0:2 i završio učešće.

Heroji večeri su ipak Ekvadorci. Južnoamerikancima je bila potrebna pobjeda da prođu i ostvarili su je, golovima Nilsona Angula u 9. i Gonzala Plate u 77. minutu. Ostao je utisak da je legendarni golman Njemačke Manuel Nojer u obje situacije mogao i morao bolje da reaguje.

Nijemcima ni bod, ni tri ne bi značili kada je u pitanju plasman na tabeli, jer su svakako prošli kao prvi, ali u nokaut fazu ulaze sa crvenim obrazom od šamara kakav se nije očekivao. Selektor Julijan Nagelsman izveo je veoma jak tim na teren od starta, nije štedio ni čuvao bilo koga za nokaut fazu, ali Nijemci nisu uspjeli da opravdaju ulogu favorita.

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