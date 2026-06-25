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"Da se suočimo sa istinom i promijenimo niz stvari!" Čeh se povukao iz reprezentacije nakon debakla na Mundijalu

"Da se suočimo sa istinom i promijenimo niz stvari!" Čeh se povukao iz reprezentacije nakon debakla na Mundijalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Patrik Šik neće više nositi dres reprezentacije Češke.

Patrik Šik se povukao iz reprezentacije Češke Izvor: Shutterstock

Reprezentacija Češke nije uspjela da izbori plasman u nokaut fazu na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. U konkurenciji već pomenutih Meksikanaca, Južne Koreje i Južne Afrike, Česi su osvojili samo bod, pa su se na kraju našli na četvrtoj poziciji u grupi A.

Odmah nakon lošeg nastupa Čeha na prvenstvu svijeta, na Instagramu se oglasio Patrik Šik, objavivši da već u 31. godini završava reprezentativnu karijeru!

"Danas se završava moje poglavlje u reprezentaciji.

Ova odluka došla preko noći. To je ideja koju sam dugo nosio u sebi i o kojoj sam dugo razmišljao.

Bilo je to putovanje puno emocija, radosti, razočaranja, pobjeda i teških trenutaka. Uvijek sam se trudio da dam sve od sebe reprezentaciji i da što bolje predstavljam našu zemlju.

Odlazim ponosan na ono što sam postigao u dresu reprezentacije. Ali istovremeno sa osjećajem da češki fudbal ima MNOGO, MNOGO više da ponudi nego što je pokazao posljednjih godina. Moramo da se suočimo sa istinom i promijenimo niz stvari koje dugoročno nisu funkcionisale.

Ne govorim ovo iz bijesa ili razočaranja. Govorim ovo zato što mi je stalo do češkog fudbala.

Hvala svim navijačima, saigračima i ljudima koji su me sve vreme podržavali. Bila mi je čast nositi češki dres", napisao je Šik, koji je u dresu Češke odigrao 56 utakmica i postigao 26 golova. Po broju pogodaka je četvrti na vječnoj listi, iza Jana Kolera (55), Milana Baroša (41) i Vladimira Šmicera (27).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Patrik Šik Češka fudbal Mundijal 2026

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