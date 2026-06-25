"Namještaljka u Kanzasu": Sprema se osveta za najveći skandal u istoriji Svjetskog prvenstva

U Kanzas Sitiju se sprema kontroverzna utakmica između Alžira i Austrije, koja može donijeti nove skandale na Svjetskom prvenstvu.

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Rano ujutru u nedjelju po našem vremenu (4.00) Alžir i Austrija sastaju se u Kanzas Sitiju (Misuri) - u utakmici koju niko ne želi da pobijedi jer bi tri boda mogla da im "upropaste šanse" za nastavak takmičenja. O čemu se radi? Ko god da završi na drugom mjestu, gotovo sigurno će igrati protiv Španije u šesnaestini finala, dok treće mjesto donosi nešto lakši žrijeb.

Zato se već danima uoči utakmice debatuje o "unaprihed dogovorenoj utakmici" što je iz ugla FIFA potpuna katastrofa, ne samo zbog toga što se dovodi u pitanje regularnost Mundijala, nego i pitanje formata takmičenja, ulaznica...

Šta nas čeka u Kanzas Sitiju?

Argentina ima šest bodova, Austrija i Alžir po tri, a Jordan niti jedan. Ko god da završi drugi u grupi, najvjerovatnije će igrati protiv Španije, dok bi trećeplasirani mogao da ima znatno lakši put i da se "ukrsti" sa Belgijom, Egiptom ili SAD. Jasno je šta je lakša opcija.

Dakle, najprije se može očekivati 0:0 - jer nijednoj ekipi ne odgovara da pobijedi. Ako ne bude pobjednika, drugoplasirana bi bila Austrija zbog bolje gol-razlike, dok opet ako Austrijanci izgube - ne garantuje im se prolaz sa tri boda.

Ipak, trebalo bi baš pred meč da znaju da li je i poraz opcija, pošto igraju posljednji mečeve grupne faze.

Šta kažu u Alžiru?

"Savjetujem im da se osvete Austriji. Tada su skovali zavjeru sa Nemačkom. Ovom meču se mora pristupiti u duhu osvete i pobijediti", izjavio je bivši alžirski fudbaler Lahdar Belumi za televiziju "El Hedaf".

U pitanju je strijelac gola za reprezentaciju Alžira protiv Zapadne Njemačke (2:1) na Svjetskom prvenstvu 1982. godine, nakon čega je uslijedio meč Austrije i Zapadne Njemačke i čuvena "Bruka u Hihonu". Tada je Zapadna Njemačka pobijedila 1:0, tako da smo vidjeli prolaz "pancera" i Austrije, dok je Alžir zbog toga eliminisan sa Mundijala.

"Iako smo to na neki način očekivali, svi smo bili iznervirani, ogorčeni i ostali smo bez reči", pamti i dalje Rabah Mađer, još jedan fudbaler koji je igrao na toj utakmici.

"Izvinili su se, dobro je priznati štetu koju ste naneli, ali to nama ništa nije promijenilo".

Ponavlja li se 1982. godina?

Računica je poprilično jednostavna - ako ove dvije ekipe odigraju neriješeno u Kanzas Sitiju, obje će proći u šesnaestinu finala. Ipak, takve spekulacije nisu naišle na dobar prijem u Alžiru (konkretno u listu "Tout sur l'Algerie") gdje je jedan kolumnista istakao da je ovaj scenario "nezamisliv".

"Iako je Austrija bila umiješana u ’utakmicu sramote’ 1982. godine, Alžir nikada u svojoj istoriji nije pribjegao takvim praksama", navodi se u tekstu i dodaje: "Kada učestvujete na Svjetskom prvenstvu, ne birate protivnike i ne pokušavate da izbjegnete najjače."

Alžir opljačkan 1982 na SP Izvor: YouTube/Case Bound

Alžirske novine "El Watan" takođe podsjećaju na 1982. godinu. "Prljavi dogovor je bio očigledan, jasno vidljiv na terenu, i na kraju je doveo do zajedničkog prolaska dva ’rođaka’ na račun naše zemlje".

Ipak, vjeruje da će sve biti poštenije: "Možda su čuli za ovu namještenu utakmicu, ali ovi igrači u to vrijeme nisu bili ni rođeni".