Nagelsman digao buru na Svjetskom prvenstvu: "Što nas kažnjavate samo jer smo prvi?"

Julijan Nagelsman kritikuje format Svjetskog prvenstva, smatra da je Njemačka kažnjena zbog osvajanja prvog mjesta u grupi 'E'.

Izvor: Marco Bader / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Njemačke je sa dvije pobjede obezbijedila prolaz u narednu rundu Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i ne mora da brine pred treću utakmicu na turniru. Večeras od 22 časa u Nju Džerziju, Njemačka može sebi da dopusti luksuz i da izgubi od Ekvadora - svakako prolazi već kao prvoplasirana iz grupe "E", pošto ni južnoamerička selekcija, kao ni Obala Slonovače, ne mogu da je preskoče.

Uprkos tome, Julijan Nagelsman ima zamjerke na format Svjetskog prvenstva pošto će njegova reprezentacija prva igrati meč u nokaut fazi, tako da smatra da je "kažnjen" osvajanjem prvog mjesta u grupi "E".

Zašto se Nagelsman ljuti?

Nije sporan samo termin utakmice (29. jun, ponedjeljak) u Bostonu, nego i to što će se Nijemci načekati da saznaju protiv koga uopšte igraju.

"Mislim da nije idealno da ste na neki način kažnjeni jer ste osvojili grupu. Nisam veliki pobornik ovakvog sistema. Svako može da zamisli da postoje bolja rješenja od toga da celu subotnju noć gledamo snimke samo kako bismo našem timu mogli u nedjelju da predstavimo protivnika", rekao je Nagelsman.

Da stvar bude gora po Nijemce, protivnik u osmini finala najvjerovatnije će im biti Francuska, zbog rasporeda grupa.

Nijemci će inače igrati protiv jednog od trećeplasiranih iz grupa A, B, C, D ili F, što znači da bi sve do subote ova odluka mogla da bude na čekanju. Ipak, Nagelsman nema opciju nego da se pripremi za svih pet ekipa.

"Podijelili smo najizglednije protivnike. Ja sam pogledao neke, naš analitički tim druge. Svi smo već odgledali tri ili četiri utakmice mogućih protivnika. Možemo s vremena na vrijeme raditi cijelu noć, nije to tako strašno", pokušao je da smiri tenzije koje je sam podigao Nagelsman.

Podsjetimo, jedna od opcija za Njemačku je i Bosna i Hercegovina, ali se daje tek jedan odsto šanse da "zmajevi" budu rivali, mnogo vjerovatnije je da selekcija BIH igra protiv Sjedinjenih Američkih Država.