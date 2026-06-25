Utakmica za istoriju: Na današnji dan BiH upisala prvu pobjedu na Mundijalu

Prvi trijumf na svjetskim prvenstvima "zmajevi" su zabilježili 2014. godine u Brazilu, i to protiv Irana 3:1.

Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentacija BiH pobjedom protiv Katara (3:1) prvi put u istoriji obezbijedila je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, u drugom nastupu na najvećem fudbalskom takmičenju na svijetu.

Zanimljivo, identičnim rezultatom prije 12 godina, 25. juna 2014. godine, "zmajevi" su porazili Iran i tako stigli do prvog trijumfa u premijernom nastupu na Mundijalu. Pod vođstvom Safeta Sušića, bh. tim ipak nije imao snage da prođe grupu, u kojoj su tada osim Irana bili još Nigerija i Argentina.

Pomenuti trijumf protiv Iranaca, u kojem su golove dali Edin Džeko, Miralem Pjanić i Avdija Vršajević, do meča sa Katarom bio je jedini za BiH na svjetskim prvenstvima.

Te 2014. godine upisan je neuspjeh u duelu sa "gaučosima" 1:2, dok se pamti nepravedan poraz protiv Nigerije (0:1). Edin Džeko tada je pri rezultatu 0:0 postigao regularan gol, ali je signaliziran ofsajd i on je poništen. Podsjetimo, tada nije postojala VAR tehnologija, pa su Nigerijci kasnije slavili minimalan trijumf.

"Ovom pobjedom naša reprezentacija ispisala je istoriju i ostavila trag na svjetskoj fudbalskoj sceni. Ponosni smo na generaciju koja nam je donijela trenutke radosti i ponosa. Dvanaest godina kasnije, pobjeda istim rezultatom donijela nam je plasman u eliminacionu fazu prvenstva", naveli su iz Fudbalskog saveza BiH prisjećajući se velikog trijumfa nad Irancima 2014. godine.

Pogledajte fotografije sa utakmice protiv Irana 2014. godine u Brazilu: