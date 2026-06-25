Nekadašnji selektor reprezentacije BiH govorio o protivniku "zmajeva" u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

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BiH je trijumfom protiv Katara (3:1) izborila istorijski plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. "Zmajevi" su upisali četiri boda u grupnoj fazi, što je bilo dovoljno za treću poziciju i prolazak dalje.

Naredni rival ekipi Sergeja Barbareza biće jedan od domaćina Mundijala 2026, selekcija SAD.

U razgovoru za Sport Centar, nekadašnji selektor BiH Safet Sušić istakao je da je BiH zasluženo slavila protiv Kataraca, ali da je sada očekuje mnogo teži zadatak u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

"Što kažu, lopta je okrugla, ali ono što sam ja vidio, Amerikanci su ipak veliki favoriti u tom susretu – imaju dobru ekipu, igraju kod kuće, ali iznenađenja su svakodnevna u fudbalu, prema tome zašto ne? Međutim po meni je cilj ispunjen, ja sam rekao cilj treba da bude da se odigraju četiri utakmice", istakao je, između ostalog, Safet Sušić.

Vidi opis Safet Sušić o uspjehu "zmajeva": Cilj je već ispunjen - Amerikanci jesu favoriti, ali lopta je okrugla Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iskusni strateg kritički je reagovao nakon poraza BiH od Švajcarske (1:3), ali vjeruje da je ova mlada ekipa dala sve od sebe i zasluženo se našla među 32 najbolje ekipe na turniru.

"Mi smo na pragu četiri utakmice, sve što bude dalje je bonus. Ne daj Bože samo neke katastrofe protiv Amerike. Da se izgubi 1:0, 2:1, 3:1, šta ja znam, nema šta da se prigovori ovim momcima. Ovo je mlada, neiskusna ekipa s izuzetkom dvojice-trojice igrača. Od njih treba očekivati u budućnosti dobre rezultate", dodao je Sušić, koji je sa bh. selekcijom 2014. izborio istorijski plasman na Mundijal u Brazilu, ali tada "zmajevi" nisu imali snage da prođu grupnu fazu takmičenja.