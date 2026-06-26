Na pomolu haos na Svjetskom prvenstvu: Opet će biti primijenjen strogi američki zakon

Preteće fotografije neba nad stadionom "Erouhed" zabrinule su sve koji će prisustvovati utakmici Holandija - Tunis (1.00), ali i onima koji planiraju da je gledaju.

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Snažan pljusak sa grmljavinom mogao bi da izazove haos na utakmici Tunis - Holandija u Kanzas Sitiju. Duel koji bi trebalo da počne sat posle ponoći u noći između četvrtka i petka mogao bi da bude prekidan i odlagan kao i meč Francuske i Iraka u Filadelfiji.

S obzirom na najavljenu grmljavinu, kišu i snažan vjetar sasvim je izvjesno da će to poremetiti plan da Holanđani i Tunišani meč odigraju prema planu. Nekoliko sati prije početka utakmice, navijači koji su među prvima došli na stadion "Erouhed" (na kojem igra slavna NFL franšiza Kanzas Siti Čifs) dobili su upozorenje da se povuku u zatvoreno i da ne budu na otvorenom prostoru dok traje oluja.

Po svemu sudeći, biće ovo duga noć za sve koji budu pratili reprezentacije Holandije i Tunisa.

Amerikanci imaju važno pravilo o nevremenu

Podsjetimo, u Americi je na meču Francuske i Iraka primijenjeno pravilo da se utakmica prekida ako se dogodi udar groma na udaljenosti od 13 kilometara od stadiona. Tek ako pola sata ne bude grmljavine u tom području, igraće se fudbal.

Na Svjetskom prvenstvu su zato mnogi ostali zbunjeni "Protokolom o nevremenu".

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