logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ronaldo, nikad ti nije išlo: 20 godina bez gola, poražavajuća istina o njegovim učešćima

Ronaldo, nikad ti nije išlo: 20 godina bez gola, poražavajuća istina o njegovim učešćima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kristijano Ronaldo ispao je sa svog posljednjeg Svjetskog prvenstva sa velikim bolom i poražavajućom istinom - u 20 godina je dao samo jedan gol u nokaut fazi, iz penala.

Kristijano Ronaldo nije dao gol iz igre u nokaut fazi Mundijala Izvor: (AP Photo/Julio Cortez)

"Vječni" Portugalac Kristijano Ronaldo uplakan je završio svoje posljednje učešće na Svjetskom prvenstvu. U dresu Portugala ostao je, poslije poraza od Španije, definitivno bez jedinog pehara koji mu nedostaje i kojem se nije primakao već 20 godina.

Ronaldo je završio Svjetsko prvenstvo sa tri postignuta gola, od čega su dva bila protiv Uzbekistana i jedan protiv Hrvatske iz penala u šesnaestini finala. Bio je to zaista istorijski gol u njegovoj karijeri, jer je prvi i ostaće jedini koji je postigao u nokaut fazi svjetskih prvenstava.

Nevjerovatno zvuči, ali je istina, da Ronaldo na šest svjetskih prvenstava nijednom nije uspio da pogodi u eliminacionim utakmicama - iz čak devet pokušaja.

Od svog najuspkešnijeg Mundijala, 2006. godine kada je stigao do polufinala protiv Francuske, Ronaldo je čak četiri puta ispadao u osmini finala, a u četvrtfinale je ušao samo jednom - 2022. Tada je morao da pruži ruku Marokancima koji su slavili istorijski plasman u polufinale.

Iako je poslije ispadanja sa SP u Americi Ronaldo relativizovao uspjeh na SP, nabrajao svoje trofeje i pitao "Koliko je Portugal osvajao prije mene", ipak je konačni bilans na Mundijalima poražavajući za Portugalca. 

Svjetska prvenstva i neuspjesi na njima sigurno će ga uvijek "žuljati", ma šta govorio o tome.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijano Ronaldo fudbal Mundijal 2026 Portugal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC