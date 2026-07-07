Kristijano Ronaldo ispao je sa svog posljednjeg Svjetskog prvenstva sa velikim bolom i poražavajućom istinom - u 20 godina je dao samo jedan gol u nokaut fazi, iz penala.

Izvor: (AP Photo/Julio Cortez)

"Vječni" Portugalac Kristijano Ronaldo uplakan je završio svoje posljednje učešće na Svjetskom prvenstvu. U dresu Portugala ostao je, poslije poraza od Španije, definitivno bez jedinog pehara koji mu nedostaje i kojem se nije primakao već 20 godina.

Ronaldo je završio Svjetsko prvenstvo sa tri postignuta gola, od čega su dva bila protiv Uzbekistana i jedan protiv Hrvatske iz penala u šesnaestini finala. Bio je to zaista istorijski gol u njegovoj karijeri, jer je prvi i ostaće jedini koji je postigao u nokaut fazi svjetskih prvenstava.

Nevjerovatno zvuči, ali je istina, da Ronaldo na šest svjetskih prvenstava nijednom nije uspio da pogodi u eliminacionim utakmicama - iz čak devet pokušaja.

Vidi opis Ronaldo, nikad ti nije išlo: 20 godina bez gola, poražavajuća istina o njegovim učešćima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Od svog najuspkešnijeg Mundijala, 2006. godine kada je stigao do polufinala protiv Francuske, Ronaldo je čak četiri puta ispadao u osmini finala, a u četvrtfinale je ušao samo jednom - 2022. Tada je morao da pruži ruku Marokancima koji su slavili istorijski plasman u polufinale.

Iako je poslije ispadanja sa SP u Americi Ronaldo relativizovao uspjeh na SP, nabrajao svoje trofeje i pitao "Koliko je Portugal osvajao prije mene", ipak je konačni bilans na Mundijalima poražavajući za Portugalca.

Svjetska prvenstva i neuspjesi na njima sigurno će ga uvijek "žuljati", ma šta govorio o tome.

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