Ronaldo: "Šta je Portugal osvojio prije mene?"

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo istakao da je trofej sa Evropskog prvenstva velik isto kao da je sa Mundijala, a da prije njega reprezentacija ništa nije osvojila.

Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Veliki san Kristijana Ronalda da bi sa peharom namijenjenom svjetskom prvaku u rukama mogao da se oprostio od nacionalnog tima pao je u vodu. Pogodak Mikela Merina u nadoknadi vremena odlučio je pobjednika na meču Španije i Portugala na Mundijalu 2026, a Kristijano Ronaldo je samo nekoliko minuta kasnije uplakan napuštao teren.

Kada se "sastavio" nakon bolnog poraza, legendarni portugalski fudbaler potpuno je drugačije sagledao situaciju. Kao da je još jednom želio da kaže kako problem nije u njemu iako je mnogo ljubitelja fudbala koji smatraju da bi nacionalni tim bolje igrao kada bi on sjedio na klupi i ulazio u igru da bude džoker. Ronaldo im je sada odgovorio činjenicom da Portugal prije njega ništa nije osvojio.

"Ne želim da donosim velike odluke u žaru trenutka, niti želim da skrećem fokus sa onoga što je cijeli tim uradio na ovom Mundijalu zbog nekakave lične odluke", rekao je Kristijano Ronaldo nakon poraza i dodao:

"Da, ovo je definitivno moje posljednje Svjetsko prvenstvo.Što se svega drugog tiče, imaću vremena da dobro razmislim. Tužan sam što se ovako završilo, ali kao što sam rekao - savjest mi je čista. To je fudbal, to je život fudbalera, nekada pobijediš, nekada izgubiš i moraš da nastaviš dalje."

Sa reprezentacijom Portugala Kristijano Ronaldo je osvojio Ligu nacija 2019. i 2025. godine, bronzu na Kupu Konfedereacija 2017. godine i tri odličja na Evropskim prvenstvima. Portugal je osvojio Evropsko prvenstvo 2024. godine, bio drugoplasiran na takmičenju koje je organizovao 2004. godine i polufinalista 2012. godine kada nije bilo meča za treće mjesto.

"Kako sam se jutros probudio čistih misli, tako je i sada.Davao sam sve od sebe kroz sve ove godine. Osvojio sam tri trofeja sa reprezentacijom. Prije Kristijana Portugal nije imao nijedan. Srećan sam zbog toga. Najvažniji trofej mi je onaj sa Evropskog šampionata 2016. godine. On za mene ima jednaku vrijednost kao da sam osvojio Svjetsko prvenstvo.Sutra je novi dan, idemo dalje", rekao je portugalski fudbaler.

Kristijano Ronaldo je prokomentarisao saradnju sa selektorom Robertom Martinezom, ali i najavu da bi njega na klupi nacionalnog tima mogao da naslijedi Žorž Žesus koje dobro poznaje iz Saudijske Arabije. Žesus i Ronaldo sarađivali su u Al Nasru, što bi mogao da bude signal da reprezentativna karijera fudbalskog velikana nije završena.

"Bilo je sjajno raditi sa Martinezom. Odličan trener, sjajan čovjek. Puno je uradio za Portugal i to je za svaku pohvalu. Mnogi ljudi ne cene titule u Ligi nacija, ali ponavljam - Portugal nikada ništa nije osvojila u prošlosti.Hvala mu na svemu, želim mu puno sreće", rekao je Ronaldo i dodao:

"Nije pravo vrijeme da se priča o novom selektoru. Uostalom, ne donosim ja takve odluke. Zna se dobro ko se pita".

Kristijano Ronaldo je debitovao za Portugal 20. avgusta 2003. godine, prije skoro 23 godine! Tada je ušao u igru tokom drugog dijela meča protiv Kazahstana, već naredne godine na Evropskom prvenstvu uspio je da dokaže svoj kvalitet i postane veoma bitan dio tima. Tokom gotovo dvije i po decenije u nacionalnom timu Ronaldo je odigrao 233 meča i po tome je apsolutni rekorder u svjetskom fudbalu - sa 30 nastupa više od Lionela Mesija. Takođe, Kristijano Ronaldo je sa 146 golova najbolji strijelac u reprezentativnom fudbalu, a i tu ga prati Mesi sa 124 pogotka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!