Selektor Belgije izveo nevjerovatan potez, sklonio najveće zvijezde: "Da mi je neko rekao prije SP, ne bih verovao"

Selektor Belgije Rudi Garsija sklonio je iz tima Kevina De Brujnea i Žeremija Dokua, asove koji su se proslavili u Mančester sitiju, i to mu je donijelo dvije pobjede na Svjetskom prvenstvu. I to u nokaut fazi.

Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Belgije Rudi Garsija napravio je hrabar potez na Svjetskom prvenstvu i apsolutno mu se isplatio. U momentima u kojima je sve delovalo izgubljeno, kada je u šesnaestini finala gubio 0:2 od Senegala, Garsija je izveo iz igre legendu Mančester sitija a sada vezistu Napolija Kevina De Brujnea, kao i aktuelnog asa Sitija Žeremija Dokua. I dobio je šta je htio, jer je Belgija proigrala, preokrenula i prošla u osminu finala pobjedom 3:2.

Prošle noći, u meču protiv Sjedinjenih Država, Garsija nije htio da remeti tim koji pobeđuje, a u njemu nije bilo mjesta ni za jednog od dvojice asova. I opet je Belgija pobijedila, 4:1.

"Da mi je neko rekao, ne bih vjerovao"

Kevin De Brujne tako uopšte nije ulazio u igru protiv Amerike, a Žeremi Doku je ušao tek kad je sve bilo gotovo - u 67. minutu, u kojem je Belgija već vodila 3:1.

"Da mi je neko rekao da ću to da uradim prije početka turnira, ne bih mu vjerovao, ali to je priča ovog turnira. Mijenja se forma igrača, dogode se manje povrede, drugi igrači se istaknu... Sastavljen je tim sa igračima u najboljoj formi, od igrača koji se uklapaju jedni sa drugima i to je tim sa kojim znamo šta želimo da uradimo", kazao je Garsija poslije pobjede protiv Amerike.

Ko su igrači kojima sad više vjeruje?

Vezista Rendžersa Nikolas Raskin, koji je zamijenio De Brujnea, dobio je najbolju ocjenu među igračima Belgije protiv SAD, a Dodi Lukebaio, desno krilo Belgije, ponovo je bio dio pobjedničkih "11" i vjerovatno će to i ostati. U meču protiv Amerike, on i Doku su zamijenili uloge, pa je zvijezda Sitija ušla umjesto njega kao rezerva.

Garsija je u trenutku najvećeg očaja protiv Senegala ipak ostao smiren i našao najbolje rješenje. Ono mu i dalje "radi" i dovelo je Belgiju u četvrtfinale.

Belgija će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva igrati protiv Španije u petak u 21 čas.

Pobeda reprezentacije Belgije protiv SAD na Mundijalu 2026. Izvor: YouTube/Arena sport TV

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