"Samo kad je Brazil ispao, ono više ne mogu da gledam": Mateusu smeta što samo kukaju, Nejmara posebno kritikuje

Lotar Mateus žestoko kritikovao Brazilce i njihovu najveću zvijezdu Nejmara.

Izvor: Adrian Schlüter / imago sportfotodienst / Profimedia / AP Photo/Adam Hunger

Legenda njemačkog i svjetskog fudbala Lotar Mateus raduje se zbog eliminacije Brazila sa Svjetskog prvenstva u osmini finala protiv Norveške. Smetalo mu je kako se ponašaju igrači Karla Anćelotija, a posebno kako to radi najveća zvijezda ekipe Nejmar.

"Drago mi je što je Brazil ispao. Više ne mogu da gledam to kukanje i gestikuliranje. Umesto da brzo izvede penal, Nejmar se prije i posle šuta raspravljao sa golmanom. Takvim ponašanjem pokazuje da mu je sopstveni ego važniji od uspjeha ekipe", napisao je Mateus u kolumni za nemački "Skaj".

Nejmar je u suzama završio još jedan Mundijal, a prije toga je pravio haos na terenu - prljavo je udarao Martina Edegora sa leđa - najpre nogom, pa onda i ramenom, a na kraju se svađao sa golmanom Norveške Erjanom Nilandom, pa mu se smijao u lice dok je Brazil ispadao!?

"Pogledajte samo Francuze"

Francuzi su mu potpuno suprotan primer.

"Kod Francuza je potpuno drugačije. Tamo su čak i najveće zvijezde poput Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea shvatile da se uspjeh može ostvariti samo kroz timsko jedinstvo. U pobjedi od 1:0 protiv Paragvaja išli su do krajnjih granica svojih mogućnosti".

Raduje bivšeg trenera Partizana uspjeh Norveške, kojoj je predviđao visok plasman.

"Norveška je još prije Svjetskog prvenstva bila moj favorit iz sjenke. U kvalifikacijama je dva puta nadigrala Italiju, a sada je izbacila Brazil sa turnira. Ima vrhunske igrače poput Martina Edegora, bundesligaške zvijezde Antonija Nuse i Erlinga Halanda, pravu gol-mašinu. Imali su i malo sreće, kao i sjajnog golmana koji je sačuvao pobjedu".

Podsjetimo, na Svjetskom prvenstvu su eliminacijom SAD definisana tri od četiri četvrtfinalna para. Preostalo je da na teren ovog utorka izađu Argentina i Egipat (18.00) i Švajcarska i Kolumbija (22.00).

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