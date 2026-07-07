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Belgijanci provocirali Donalda Trampa na Mundijalu: Lukaku pogodio, a oni jedva dočekali

Belgijanci provocirali Donalda Trampa na Mundijalu: Lukaku pogodio, a oni jedva dočekali

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbaleri belgijske reprezentacije zaplesali u stilu Donalda Trampa i tako provocirali predsjednika SAD koji je imao niz kontroverznih izjava i poteza prethodnih dana.

Fudbaleri Belgije provocirali Donalda Trampa Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Fudbalska reprezentacija Belgije potrudila se da sportska pravda pobijedi na Mundijalu 2026. Nakon što su predsjednik SAD Donald Tramp i predsednik FIFA Đani Infantino "dogovorili" da se poništi crveni karton Folarina Baloguna, Belgijanci su "isprašili" Amerikance u osmini finala turnira (4:1) i tako domaćina eliminisali sa turnira.

Nije im bilo dosta... Veliku pobjedu u Vašingtonu, fudbaleri Belgije iskoristili su i za provokaciju Donalda Trampa koji se prije meča hvalio da je telefonskim pozivom uticao na promjenu odluke o crvenom kartonu. Predsjednik SAD je "vratio" Baloguna na teren, ali Amerikanci su uprkos tome morali da gledaju ples Belgijanaca - kako na terenu, tako i tokom slavlja, kada su fudbaleri imitirali Trampa! 

Nakon što je štoper Kristal Palasa Kris Ričards napravio veliku grešku i izgubio loptu u kaznenom prostoru, iskusni Romelu Lukaku dobio je priliku da u nadoknadi vremena stavi tačku na meč. Iskoristio je to na najbolji mogući način, a onda je počelo slavlje Belgijanaca. U tom trenutku, nekoliko fudbalera Belgije odlučilo je da zapleše u stilu Donalda Trampa - kojem se ovo neće svidjeti!

Provokacija belgijskih fudbalera nakon gola Lukakua protiv SAD.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Pogledajte sve golove sa meča SAD i Belgije. Prvi je pogodio Šarl De Ketelare, zatim je Hans Vaneken preusmjerio šut Malika Tilmana u svoj gol, a onda su pomenuti De Ketelare, Vaneken i rezervista Romelu Lukaku stavili tačku na ovaj meč. Belgijance u četvrtfinalu čeka reprezentacija Španije.

Pobeda reprezentacije Belgije protiv SAD na Mundijalu 2026.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

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Tagovi

Belgija fudbal Mundijal 2026 SAD Donald Tramp

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