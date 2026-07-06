Donald Tramp: "Nisam znao šta je crveni karton, zvao sam Infantina i tražio da ga ukinu"

Predsjednik SAD Donald Tramp direktno je uticao na ukidanje crvenog kartona Folarinu Balogunu i izazvao skandal na SP.

Izvor: Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri SAD i Belgije igraju meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u noći između ponedjeljka i utorka od 2 časa poslije ponoći, a ova utakmica ima političku uvertiru. FIFA je odlučila da "skine" crveni karton Folarinu Balogunu na incijativu američkog predsjednika Donalda Trampa. Odmah su reagovali iz FS Belgije saopštenjem, a sada imamo i priznanje Trampa da je reagovao nakon sankcije izrečene njihovom najboljem igraču.

Crveni karton znači automatsku suspenziju na jedan meč, što je hendikep koji bi Amerikanci i te kako osjetili u duelu sa Belgijom koja je favorit na papiru. Tramp je pozvao Đanija Infantina, da bi mu on ispunio želju, pa je crveni karton preinačen u uslovnu kaznu od godinu dana.

Predsjednik SAD kaže da ne samo da nije bio prekršaj za crveni karton, već nije ni bilo prekršaja. U svom stilu je spomenuo sumnjivu prošlost sudije uz komentar: "Ne bih da izazivam kontroverzu", a upravo je to želio i uspio...

"Vidio sam šta se desilo, a ja sam osoba koja voli sport... To nije bio faul. To čak nije bio ni prekršaj... Ovaj sudija, koji je pomalo sumnjiv ako provjerite njegovu prošlost. Donio je odluku kojoj niko nije mogao da vjeruje... On je naš najbolji igrač, ili jedan od naših najboljih igrača. I dao mu je crveni karton. Nisam znao šta to znači... da, tražio sam preispitivanje od strane FIFA."

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports ... that wasn't a foul. That wasn't even an infraction ... this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe ... he's our best player, or one of our best…pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar)July 6, 2026

"Nisam uradio ništa loše, a on je naš najbolji igrač, ili jedan od naših najboljih igrača, veoma važan igrač - i dali su mu crveni karton. Nisam znao šta to znači. Nisam mislio da to mnogo znači. Onda sam čuo da to znači da ne možete igrati u sljedećoj utakmici, barem u sljedećoj utakmici. Da se to desilo drugom igraču, bilo bi nepravedno, ali kada uzmu vašeg najboljeg igrača, to je veoma nepravedno", rekao je Tramp i dodao:

"Jedno je kazniti nekoga zbog utakmice. Ali kako ih kazniti zbog utakmice koja još nije odigrana? To je veoma nepravedno. To ne možete da uradite. Dakle, da, tražio sam preispitivanje od strane FIFA. Razgovarao sam sa čovjekom koji je veoma poštovan i sada ga poštujem deset puta više".

Šta kažu Belgijanci?

"Fudbalski savez Belgije (RBFA) zaprepašćen je odlukom FIFA da suspendovanog reprezentativca SAD Folarina Baloguna proglasi dostupnim za nastup u utakmici SAD - Belgija", navodi se na početku ažuriranog saopštenja iz Belgije, nakon što su iz ove zemlje dobili podršku i UEFA.

"Nakon prethodnog saopštenja, Fudbalski savez Belgije želi da javno objasni događaje iz prethodnih nekoliko sati. Nakon što je iz medijskih izvještaja saznao za odluku FIFA da ukine automatsku suspenziju Folarinu Balogunu, RBFA je uputio dopis FIFA, tražeći kopiju odluke, objašnjenje postupka koji je sproveden, kao i iznošenje svog stava o primjenljivim propisima. Kao jedini odgovor, FIFA je RBFA poslala dopis u kojem navodi da pomenutu prepisku smatra žalbom, da je imenovan sudija koji će odlučivati o predmetu i da RBFA ima svega nekoliko sati da tu žalbu dopuni. FIFA pritom nije dostavila apsolutno nikakve dodatne informacije", navodi se u saopštenju.

"Da bi žalba bila prihvatljiva, sopstveni propisi FIFA predviđaju da obrazložena odluka prethodno mora biti dostavljena podnosiocu žalbe. Iako je RBFA samo tražila legitimna objašnjenja, FIFA je sama tretirala taj zahtjev kao žalbu i odmah obezbijedila da ona bude proglašena nedopuštenom. Sve to dogodilo se dok je FIFA istovremeno odbijala da odgovori na legitimne zahtjeve RBFA".

"Pored toga, tokom sastanka posvećenog koordinaciji utakmice, FIFA je namjerno iz svoje prezentacije izostavila dio koji se odnosi na automatsku suspenziju igrača. Ta tema je, međutim, bila sastavni dio svih takvih sastanaka uoči prethodne četiri utakmice. RBFA je, usmeno i pismeno, tražila od FIFA objašnjenje za tu promjenu, ali ni na to nije dobila odgovor. Da bude potpuno jasno, RBFA do ovog trenutka i dalje nije dobila nikakvu odluku niti bilo kakvo objašnjenje od FIFA u vezi sa ovim slučajem. Zbog toga nema drugog izbora osim da ospori pravo igrača da nastupi u predstojećoj utakmici".

"Bez obzira na sportski ishod ovog meča, RBFA je duboko zabrinuta zbog načina na koji su se događaji odvijali i nastaviće da se u narednim satima, danima i mjesecima bori u odbranu osnovnih principa etike, fer-pleja i interesa fudbala u cjelini", zaključuje se.

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