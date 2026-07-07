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Najgora povreda ključnog igrača Belgije: Na štakama napustio Mundijal

Najgora povreda ključnog igrača Belgije: Na štakama napustio Mundijal

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Amadu Onana je na štakama napustio meč sa SAD pošto se povrijedio u 20. minutu poslije duela sa Kristijanom Pulišićem.

amadu onana se povrijedio i zavrsio mundijal Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Xu Chang / Xinhua News/Profimedia

Belgija je savladala Sjedinjene Američke Države u osmini finala Svjetskog prvenstva, ali je ostala bez jednog od ključnih igrača. Vezista Amadu Onana se povrijedio i završio je turnir.

Pri rezultatu 1:0 za Belgiju u 21. minutu Onana je ušao u duel sa Kristiajnom Pulišićem i nezgodno je stao. Djelovalo je da neće to biti ozbiljna povreda, ali se ispostavilo da je pokidao prednje ukrštene ligamente koljena i da će biti van terena ne samo do kraja turnira nego makar sedam do osam mjeseci.

Nije ga pipao igrač hrvatskog porijekla iz selekcije SAD, ali očigledno da je dovoljno izvrnuo koljeno Onana da napravi veliku štetu svom tijelu i da završi ne samo Mundial, već vrlo vjerovatno i cijelu sljedeću polusezonu. 

Prije njegove povrede Šarl De Ketelare je dao gol, a zatim je preko TIlmana Amerika izjednačila, da bi zatim De Ketelare povratio prednost. D kraja utakmice Hans Vanaken i Romelu Lukau su postigli golove za konačnih 4:1.

Šta sada za Belgiju?

Hans Vanaken je ušao umjesto povrijeđenog Onane i odigrao sjajan meč u kome je dao gol i asistirao za Romelua Lukakua. Na kraju je Lukauku proslavio svoj pogodak uz dizanje Onaninog dresa.

Sada Belgijanci čekaju narednu fazu u kojoj će se sastati sa Španijom u petak od 21 čas. Vidjećemo da li će na tom meču Hans Vanaken biti rješenje od prvog minuta na mjestu zadnjeg veznog koje je do sada pokrivao Onana. Osim tih 20 minuta protiv SAD, on je odigrao 11 minuta u meču sa Senegalom, 18 protiv Novog Zelanda, 56 protiv Egipta i 66 sa Tunisom.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Belgija Mundijal 2026

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