Preokret u slučaju "Zlatko Dalić": Hrvati čekaju odgovor koji odlučuje budućnost reprezentacije

Hrvatska će uskoro dobiti odgovor na pitanje da li će Zlatko Dalić ostati selektor reprezentacije.

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Hrvatska fudbalska javnost i dalje čeka odgovor na jedno od najvažnijih pitanja poslije završetka Svjetskog prvenstva - da li će Zlatko Dalić ostati selektor ili će završiti mandat na klupi nacionalnog tima. Iako će se iskusni stručnjak u utorak uveče pojaviti u emisiji na HRT, prema informacijama hrvatskih medija, konačna odluka neće biti saopštena tom prilikom, već za nekoliko dana, saznaje Jutarnji.

Ključni razgovor tek predstoji. Tokom srijede ili četvrtka Dalić bi trebalo da se sastane sa čelnicima Hrvatskog fudbalskog saveza, a upravo poslije tog sastanka očekuje se da donese konačnu odluku o svojoj budućnosti i obavijesti javnost da li ostaje na klupi reprezentacije. U vrhu Saveza, navodno, razmatraju oba moguća scenarija. Iako se odlazak Zlatka Dalića trenutno smatra realnijom opcijom, mogućnost nastavka saradnje i dalje nije isključena. Zbog toga se ne očekuje da će njegovo večerašnje gostovanje donijeti konačan odgovor.

Sve bi trebalo da bude poznato u narednih nekoliko dana, kada će biti jasno da li se završava jedna od najuspješnijih era u istoriji reprezentacije Hrvatske ili će Dalić ipak nastaviti posao koji je obilježio brojnim velikim rezultatima.

U međuvremenu, hrvatski mediji navode da u Hrvatskom fudbalskom savezu već imaju plan ukoliko Dalić odluči da ode. Prvi kandidat za njegovog nasljednika, prema tim informacijama, jeste Slaven Bilić, nekadašnji selektor Hrvatske, koji se pominje kao glavni favorit za preuzimanje reprezentacije. Njegov eventualni dolazak zavisiće isključivo od odluke aktuelnog selektora.

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