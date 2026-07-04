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Doček koji je podijelio region: Hrvati stigli kući poslije Mundijala, grme Tompsonove pjesme

Doček koji je podijelio region: Hrvati stigli kući poslije Mundijala, grme Tompsonove pjesme

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Hrvatske vratila se u domovinu poslije ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Hrvati se vratili kući poslije Mundijala Izvor: Screenshot/Instagram/@zagreb.info

Hrvatska reprezentacija vratila se u Zagreb nakon završetka nastupa na Svetskom prvenstvu, a na aerodromu Franjo Tuđman dočekao ih je veliki broj navijača. Ono što je ljubiteljima fudbala u regionu privuklo posebnu pažnju jeste način na koji su komije dočekane i uz koje pjesme. 

Avion iz Toronta sletio je u prestonicu Hrvatske u 14.55 časova, a okupljeni su igrače pozdravili pjesmom i aplauzima, uz vidno emotivnu atmosferu na dočeku. Na pojedinim dijelovima dočeka moglo se čuti i pjesme Marka Perkovića Tompsona, što je dodatno obilježilo okupljanje navijača nakon eliminacije "vatrenih".

Od početka okupljanja prisutni su mogli čuti pjesme "Lijepa li si", "Moja domovina", "Ako ne znaš šta je bilo", a sve to pratili su okupljeni navijači u holu aerodroma, koji su pomno pratili fudbalere koji su pristizali sa Mundijala. Tompsonove pjesme nisu manjkale, čulo se i "Srce vatreno".

Ono što je navijače razočaralo bilo je nepojavljivanje svih igrača. Recimo, legendarni Luka Modrić nije bio na aerodromu poslije povratka reprezentacije Hrvatske u domovinu. Međutim, oni koji su pristigli na aerodrom ljubazno su se fotografisali sa navijačima, a u centru pažnje bio je Livaković koji je davao i autograme.

Podsjećanja radi, Hrvatska je ispala u šesnaestini finala poslije poraza od Portugala rezultatom 2:1.

U tom meču viđena je i dramatična završnica. Joško Gvardiol je u sudijskoj nadoknadi postigao gol za koji se u prvi mah činilo da donosi produžetke, ali je pogodak kasnije poništen zbog ofsajda. Prema analizama, u početku akcije Matanović je bio u nedozvoljenoj poziciji, što je utvrđeno uz pomoć senzora u lopti "Trionda". 

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Tagovi

Mundijal 2026 Hrvatska Marko Perković Tompson

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