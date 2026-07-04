Doček koji je podijelio region: Hrvati stigli kući poslije Mundijala, grme Tompsonove pjesme

Reprezentacija Hrvatske vratila se u domovinu poslije ispadanja sa Svjetskog prvenstva

Izvor: Screenshot/Instagram/@zagreb.info

Hrvatska reprezentacija vratila se u Zagreb nakon završetka nastupa na Svetskom prvenstvu, a na aerodromu Franjo Tuđman dočekao ih je veliki broj navijača. Ono što je ljubiteljima fudbala u regionu privuklo posebnu pažnju jeste način na koji su komije dočekane i uz koje pjesme.

Avion iz Toronta sletio je u prestonicu Hrvatske u 14.55 časova, a okupljeni su igrače pozdravili pjesmom i aplauzima, uz vidno emotivnu atmosferu na dočeku. Na pojedinim dijelovima dočeka moglo se čuti i pjesme Marka Perkovića Tompsona, što je dodatno obilježilo okupljanje navijača nakon eliminacije "vatrenih".

✈️ The Zagreb airport is packed with fans waiting to welcome our boys after their 2026 World Cup journey was cut short.pic.twitter.com/ZQtIRcCy7k — Croatian Football  (@CroatiaFooty)July 4, 2026

Od početka okupljanja prisutni su mogli čuti pjesme "Lijepa li si", "Moja domovina", "Ako ne znaš šta je bilo", a sve to pratili su okupljeni navijači u holu aerodroma, koji su pomno pratili fudbalere koji su pristizali sa Mundijala. Tompsonove pjesme nisu manjkale, čulo se i "Srce vatreno".

Ono što je navijače razočaralo bilo je nepojavljivanje svih igrača. Recimo, legendarni Luka Modrić nije bio na aerodromu poslije povratka reprezentacije Hrvatske u domovinu. Međutim, oni koji su pristigli na aerodrom ljubazno su se fotografisali sa navijačima, a u centru pažnje bio je Livaković koji je davao i autograme.

Podsjećanja radi, Hrvatska je ispala u šesnaestini finala poslije poraza od Portugala rezultatom 2:1.

U tom meču viđena je i dramatična završnica. Joško Gvardiol je u sudijskoj nadoknadi postigao gol za koji se u prvi mah činilo da donosi produžetke, ali je pogodak kasnije poništen zbog ofsajda. Prema analizama, u početku akcije Matanović je bio u nedozvoljenoj poziciji, što je utvrđeno uz pomoć senzora u lopti "Trionda".