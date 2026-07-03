"Sudije su mali Bogovi, sad odlučuju o sudbinama": Hrvati još ne mogu da prebole poraz na Mundijalu

Nakon poraza Hrvatske od Portugala na Mundijalu 2026 cijeloj državi teško je pao poništen pogodak u nadoknadi.

Izvor: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je sa Mundijala 2026, pošto je u prvom meču nokaut faze turnira poražena od Portugala. Hrvati su stigli do prednosti preko Ivana Perišića, Kristijano Ronaldo i Gonsalo Ramoš su napravili preokret, a onda je u 13. minutu nadoknade poništen gol Joška Gvardiola.

Sporna situacija desila se nekoliko sekundi ranije. Pitanje je da li je bilo ofsajda prije gola, odnosno da li je napadač Igor Matanović glavom dotakao loptu. Čip u lopti rekao je da se kontakt dogodio, zbog čega je gol poništen - u Hrvatskoj su to baš teško podneli. Među onima kojima je poraz teško pao je i komentator Stjepan Balog.

"Svijet se vrti dalje, sve ide svojim tokom i stvarnost se mora prihvatiti. Sudije su se pretvorile u velike kaste i male bogove koji odlučuju o sudbinama. Pauze oblikuju svoj tok, fudbal se mijenja, kome drago, kome krivo", rekao je Balog i dodao: "U VAR sobi su umjesto dvojice, sada trojica sudija, kako bi sve skupa dodatno zakomplikovali".

Reprezentacija Portugala će u narednoj fazi Mundijala igrati protiv Španije. Iako su obje selekcije na turnir stigle kako bi osvojile takmičenje, samo za jednu će biti mjesta među osam najboljih timova na planeti. Sa druge strane, Hrvatska nije uspjela da ponovi uspjehe sa prethodna dva Mundijala, kada je igrala polufinala - odnosno, osvojila drugo i treće mjesto.

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