Pomjera se meč Engleske i Meksika

Utakmica na kultnom stadionu "Asteka" igraće se u nedjelju od 20 časova.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između Engleske i Meksika koja je zakazana noć između nedjelje i ponedjeljka od 2 časa biće pomjerena za šest sati počeće od 20 časova.

Razlog su najavljene vremenske nepogode praćene jakom kišom i grmljavinom. Prema pravilima bezbjednosti na turniru, svaki udar groma u krugu od 13 kilometara od stadiona rezultira automatskim prekidom igre od 30 minuta.

Propisi FIFA za Svjetsko prvenstvo 2026. godine kažu da ta organizacija ima pravo da "otkaže, promijeni termin ili izmjesti" utakmice "prema sopstvenom nahođenju".

O ovome se spekuliše već nekoliko dana i očigledno je da prognoze što se tiče vremena nisu ohrabrujuće. Timovi su već odavno upoznati da sprema ovaj scenario.

Reprezentativac Engleske Markus Rašford se već oglasio ovim povodom i istakao da situacija nije idealna i da će morati da se adaptiraju u što kraćem roku.

"Mislim da se za nas način pripreme za utakmicu ne mijenja. Mora da ostane isti. Moramo biti fokusirani. Moramo biti spremni na sve. Mislim da je to jedna od naših snaga kao grupe. Svi, uključujući igrače i stručni štab... spremni smo za sve izazove koji se pred nas postave. Dakle, očigledno je da situacija nije idealna, ali istovremeno nije ni presudno važna."

Uslovi na legendarnom stadionu "Asteka" su i inače jako specifični jer se nalazi na visokoj nadmorskoj visini, a za Engleze će dodatna otežavajuća okolnost biti to što je Meksiko je na tom kultnom zdanju izgubio samo dvaput u 89 utakmica.

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