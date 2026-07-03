8 igrača reprezentacije palo na doping testu na Mundijalu: FIFA riješila da prećuti i ne uradi ništa

Iako je osam igrača Tunisa palo na doping testovima niko od njih neće biti kažnjen ni od strane FIFA ni od strane WADA.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nema kraja mukama za Tunis. Ekipa iz Sjeverne Afrike bila je jedna od najlošijih na Svjetskom prvenstvu, izgubila je dvije utakmice, smijenila dva selektora, a sada je pod optužbom da je osam njihovih igrača bilo dopingovano tokom turnira.

Prema pisanju "Dejli mejla" čak osam reprezentativaca Tunisa imala je tragove zabranjenih supstanci nađene tokom doping testova na turniru. Svima im je pronađen klenbuterol koji se često povezuje sa sportistima koji se bave bodibildingom. On pomaže u smanjenju masnog tkiva i za očuvanje mišićne mase. Koristi se čak i u stočarstvu.

Ipak to je dio koji bi mogao da spasi Tunišane od kazne. Zapravo se sumnja da niko od reprezentativaca Tunisa nije namjerno kontaminitran, već da su klenbuterol unijeli kroz kontaminirano mjesto u svojoj trening bazi u Meksiku.

Ranije je na raznim sportskim takmičenjima u Meksiku pronalažena ova supstanca kod sportista koji su jeli meksičko meso. Recimo na Mundijalu za igrače do 17 godina 2011. godine čak 100 igrača je bilo pozitivno na ovu supstancu i FIFA i WADA su riješile da ipak nikoga ne kazne.

Tunis je izgubio sva tri meča, završio je bez bodova sa gol razlikom 2:12. Nakon uvodnog poraza od Švedske 5:1 ceh je platio selektor Sabri Lamuši i otpušten je, a doveden je specijalista za afričke selekcije Erv Renar. Nije ni on bio ništa bolji jer je njegov tim poražen od Japana 4:0, pa od Holandije 3:1 i tu je i njegov selektorski mandat završen. Sada im je samo falila i doping afera.

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