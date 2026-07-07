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Uživo, Argentina - Egipat: Poluvrijeme - Egipćani vode, Mesi (opet) promašio penal! 0
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argentina egipat uzivo prenos livestream arena sport link
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Uživo, Argentina - Egipat: Poluvrijeme - Egipćani vode, Mesi (opet) promašio penal!

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Pratite uživo uz MONDO meč Argentine i Egipta na Svetskom prvenstvu.

Argentina protiv Egipta, Lionel Mesi protiv Mohameda Salaha! Na redu je još jedna osmina finala Svjetskog prvenstva, a vidjećemo na djelu afrički tim koji je sve oduševio igrama do sada i Argentince koji su se već mučili protiv Zelenortskih Ostrva.

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Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
18:53

POLUVRIJEME! Vodi Egipat

Za sada je 1:0 za Egipat i najveću šansu za izjednačenje propustio je Lionel Mesi kada je promašio penal.

18:50

Mesi za sada loš

18:41

39. minut: Čudo Šubira!

Sjajno je došla lopta do Hulijana Alvareza koji je naletio iz drugog plana, šutnuo je poslije centaršuta Moline, ali sjajno se Šubir izvio i spasio svoju mrežu.

18:33

32. minut: Stativa spasila Egipat!

Nevjerovatno šta je probao Mesi, sa 30 metara je šutirao iz slobodnjaka direktno i samo je stativa spasila Šubira.

18:30

27. minut: Opet taj Šubir!

Aleksis Mekalister je glavom zahvatio loptu, ali golman Egipta je zaista na visini zadatka. Minut kasnije probao je i Enco Fernandez, ali je izblokiran. 

18:23

21. minut: Mesi promašio penal!

Lionel Mesi je stavio loptu na biječu tačku i promašio je penal! Šubir ga je pročitao! Poluvisoko, jako loše je šutnuo Lionel Mesi i ostaje 1:0 za Egipat.

Drugi promašeni penal Mesija na ovom Mundijalu.

Mundijal 2026
Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

18:20

19. minut: PENAL!

Argentina će imati priliku da izjednači, za samo četiri minuta napravili su Egipćani penal! Taljafiko je srušen i sada čekamo Mesija.

18:16

15. minut: GOL!

Ibrahim je poslije 15 minuta igre glavom postigao gol! Perfektan centaršut Jahije i pošto Lisandro nikako nije mogao da stigne do lopte lako je ovo Jaser Ibrahim poslao u mrežu!

18:10

9. minut: Ofsajd

U velikom odsajdu je bio Rodrigo de Pol, ali je zaista nevjerovatno da Enco Fernandez nije zatresao praznu mrežu sa tri metra.

18:02

1. minut: Povreda

Enco Fernandez pao je na zemlju! Dobio je nezgodan udarac u koljeno.

18:01

1. minut: Počinje!

Salah na Mesija, idemo!

17:56

Na koga ide pobjednik ovog meča?

Pobjednik ovog meča će igrati u četvrfinalu sa boljim iz narednog meča koji počinje od 22 časa, u kojem se sastaju Švajcarska i Kolumbija.

16:46

Argentina iznenadila

Prvi put utakmicu počinje Leandro Paredes umjesto Tijaga Almade, dok su na bekovskim pozicijama Taljafiko i Molina, nema ni Montijela ni Medine.

16:45

Sastavi

  • ARGENTINA: Martinez - Taljafiko, Martinez, Romero, Molina - Paredes, De Pol, Mekalister, Enco Fernandez - Alvarez, Mesi
  • EGIPAT: Šobur - Ibrahim, Hani, Rabija, Hafez - Ašur, Ziko, Lašin, Atija - Salah, Hasan
16:45

Čekamo nastavak Mundijala

Od 18 časova igraju Egipat i Argentina u meču osmine finala.

UKRATKO

  • Argentina - Egipat 0:1
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