Uživo, Argentina - Egipat: Poluvrijeme - Egipćani vode, Mesi (opet) promašio penal!

Pratite uživo uz MONDO meč Argentine i Egipta na Svetskom prvenstvu.
Argentina protiv Egipta, Lionel Mesi protiv Mohameda Salaha! Na redu je još jedna osmina finala Svjetskog prvenstva, a vidjećemo na djelu afrički tim koji je sve oduševio igrama do sada i Argentince koji su se već mučili protiv Zelenortskih Ostrva.
POLUVRIJEME! Vodi Egipat
Za sada je 1:0 za Egipat i najveću šansu za izjednačenje propustio je Lionel Mesi kada je promašio penal.
Mesi za sada loš
After 30 minutes, Lionel Messi is the lowest-rated (5.60) player in Argentina vs Egypt.pic.twitter.com/35DUlFmlnB— WhoScored (@WhoScored)July 7, 2026
39. minut: Čudo Šubira!
Sjajno je došla lopta do Hulijana Alvareza koji je naletio iz drugog plana, šutnuo je poslije centaršuta Moline, ali sjajno se Šubir izvio i spasio svoju mrežu.
32. minut: Stativa spasila Egipat!
Nevjerovatno šta je probao Mesi, sa 30 metara je šutirao iz slobodnjaka direktno i samo je stativa spasila Šubira.
27. minut: Opet taj Šubir!
Aleksis Mekalister je glavom zahvatio loptu, ali golman Egipta je zaista na visini zadatka. Minut kasnije probao je i Enco Fernandez, ali je izblokiran.
21. minut: Mesi promašio penal!
Lionel Mesi je stavio loptu na biječu tačku i promašio je penal! Šubir ga je pročitao! Poluvisoko, jako loše je šutnuo Lionel Mesi i ostaje 1:0 za Egipat.
Drugi promašeni penal Mesija na ovom Mundijalu.
19. minut: PENAL!
Argentina će imati priliku da izjednači, za samo četiri minuta napravili su Egipćani penal! Taljafiko je srušen i sada čekamo Mesija.
15. minut: GOL!
Ibrahim je poslije 15 minuta igre glavom postigao gol! Perfektan centaršut Jahije i pošto Lisandro nikako nije mogao da stigne do lopte lako je ovo Jaser Ibrahim poslao u mrežu!
9. minut: Ofsajd
U velikom odsajdu je bio Rodrigo de Pol, ali je zaista nevjerovatno da Enco Fernandez nije zatresao praznu mrežu sa tri metra.
1. minut: Povreda
Enco Fernandez pao je na zemlju! Dobio je nezgodan udarac u koljeno.
1. minut: Počinje!
Salah na Mesija, idemo!
Na koga ide pobjednik ovog meča?
Pobjednik ovog meča će igrati u četvrfinalu sa boljim iz narednog meča koji počinje od 22 časa, u kojem se sastaju Švajcarska i Kolumbija.
Argentina iznenadila
Prvi put utakmicu počinje Leandro Paredes umjesto Tijaga Almade, dok su na bekovskim pozicijama Taljafiko i Molina, nema ni Montijela ni Medine.
Sastavi
- ARGENTINA: Martinez - Taljafiko, Martinez, Romero, Molina - Paredes, De Pol, Mekalister, Enco Fernandez - Alvarez, Mesi
- EGIPAT: Šobur - Ibrahim, Hani, Rabija, Hafez - Ašur, Ziko, Lašin, Atija - Salah, Hasan
Čekamo nastavak Mundijala
Od 18 časova igraju Egipat i Argentina u meču osmine finala.
UKRATKO
- Argentina - Egipat 0:1