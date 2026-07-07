Uživo, Argentina - Egipat: Poluvrijeme - Egipćani vode, Mesi (opet) promašio penal!

18 : 53 POLUVRIJEME! Vodi Egipat Za sada je 1:0 za Egipat i najveću šansu za izjednačenje propustio je Lionel Mesi kada je promašio penal.

18 : 50 Mesi za sada loš After 30 minutes, Lionel Messi is the lowest-rated (5.60) player in Argentina vs Egypt.pic.twitter.com/35DUlFmlnB — WhoScored (@WhoScored)July 7, 2026

18 : 41 39. minut: Čudo Šubira! Sjajno je došla lopta do Hulijana Alvareza koji je naletio iz drugog plana, šutnuo je poslije centaršuta Moline, ali sjajno se Šubir izvio i spasio svoju mrežu.

18 : 33 32. minut: Stativa spasila Egipat! Nevjerovatno šta je probao Mesi, sa 30 metara je šutirao iz slobodnjaka direktno i samo je stativa spasila Šubira.

18 : 30 27. minut: Opet taj Šubir! Aleksis Mekalister je glavom zahvatio loptu, ali golman Egipta je zaista na visini zadatka. Minut kasnije probao je i Enco Fernandez, ali je izblokiran.

18 : 23 21. minut: Mesi promašio penal! Lionel Mesi je stavio loptu na biječu tačku i promašio je penal! Šubir ga je pročitao! Poluvisoko, jako loše je šutnuo Lionel Mesi i ostaje 1:0 za Egipat. Drugi promašeni penal Mesija na ovom Mundijalu. Mundijal 2026 Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

18 : 20 19. minut: PENAL! Argentina će imati priliku da izjednači, za samo četiri minuta napravili su Egipćani penal! Taljafiko je srušen i sada čekamo Mesija.

18 : 16 15. minut: GOL! Ibrahim je poslije 15 minuta igre glavom postigao gol! Perfektan centaršut Jahije i pošto Lisandro nikako nije mogao da stigne do lopte lako je ovo Jaser Ibrahim poslao u mrežu!

18 : 10 9. minut: Ofsajd U velikom odsajdu je bio Rodrigo de Pol, ali je zaista nevjerovatno da Enco Fernandez nije zatresao praznu mrežu sa tri metra.

18 : 02 1. minut: Povreda Enco Fernandez pao je na zemlju! Dobio je nezgodan udarac u koljeno.

18 : 01 1. minut: Počinje! Salah na Mesija, idemo!

17 : 56 Na koga ide pobjednik ovog meča? Pobjednik ovog meča će igrati u četvrfinalu sa boljim iz narednog meča koji počinje od 22 časa, u kojem se sastaju Švajcarska i Kolumbija.

16 : 46 Argentina iznenadila Prvi put utakmicu počinje Leandro Paredes umjesto Tijaga Almade, dok su na bekovskim pozicijama Taljafiko i Molina, nema ni Montijela ni Medine.

16 : 45 Sastavi ARGENTINA: Martinez - Taljafiko, Martinez, Romero, Molina - Paredes, De Pol, Mekalister, Enco Fernandez - Alvarez, Mesi

Martinez - Taljafiko, Martinez, Romero, Molina - Paredes, De Pol, Mekalister, Enco Fernandez - Alvarez, Mesi EGIPAT: Šobur - Ibrahim, Hani, Rabija, Hafez - Ašur, Ziko, Lašin, Atija - Salah, Hasan