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Lionel Mesi napravio čudo pa zaplakao kao kiša: Pogledajte šta su onda uradili njegovi saigrači

Lionel Mesi napravio čudo pa zaplakao kao kiša: Pogledajte šta su onda uradili njegovi saigrači

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi je uspio da napravi čudo na meču sa Egiptom, a onda je zaplakao.

Lionel Mesi napravio čudo pa zaplakao kao kiša: Pogledajte šta su onda uradili njegovi saigrači Izvor: arena 1 premium

Lionel Mesi i Argentina napravili su preokret kakav se ne pamti u fudbalu. Gubili su 2:0 u 78. minutu meča i na kraju poslije gola i asistencije Mesija uspjeli su da preokrenu i pobijede Egipat 3:2 i da se plasiraju u četvrfinale Mundijala. A nakon svega. ponovo je zaplakao. 

Sjajni Mesi je nakon pobjede dok su ostali igrači pred kopom punim navijača Argentine slavili stajao sam i plakao. Brzo su mu pritrčali saigrači, prvi među njima Nahuel Molina i zagrlili ga. Tek poslije Moline stigao je Mesijev tjelohranitelj i najbolji drug iz reprezentacije Rodrigo De Pol. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

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Lionel Mesi plače
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Zaista je Argentina izgledala jako loše veći dio meča, pa je imala sreće da je u 58. minutu utakmice poništen gol Zika za 2:0. Ipak nije to trgnulo izabranike Lionela Skalonija i primili su gol za 2:0. Ipak prvo je Mesi centrirao Kristijanu Romeru za 2:1, a onda je i sam dao gol za 2:2. 

Na kraju je pogodio za 3:2 Enco Fernandez glavom, a onda je krenulo slavlje. Slavlje je trajalo dugo na terenu, a saigrači su na kraju digli na ruke Lionela Mesija i bacili ga u vazduh! Pogledajte i to:

Pogledajte

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Slavlje Argentine
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Na kraju je Argentina prošla dalje, a sa ovim golom Lionel Mesi je izbio na vrh liste strijelaca Mundijala sa osam golova, jednim više od Erlinga Holanda i Kilijana Mbapea. Sada se čeka da se vidi da li je sljedeći rival ekipa Švajcarske ili Kolumbije.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

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Prljav potez Lionela Mesija protiv Zelenortskih Ostrva
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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Tagovi

Lionel Mesi Argentina Egipat Mundijal 2026

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