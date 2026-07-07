Da li su sudije pogurale Argentinu? Zbog ovoga su u Egiptu ljuti, tvrde da su pokradeni

U dramatičnoj utakmici Argentina je preokrenula rezultat protiv Egipta, ali se postavlja pitanje da li su sudije oštetile Egipat.

Izvor: RTS/Screenshot

U najluđoj utakmici Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, koja se večeras igrala u Atlanti, vidjeli smo nestvaran preokret Argentine protiv Egipta. Sve do 79. minuta Egipat je bio mnogo bolji, vodio je 2:0, djelovalo je da je šampion svijeta na korak od eliminacije, međutim onda je Lionel Mesi pokazao zašto je najveći ikada i pokrenuo je preokret do 3:2 i to u regularnom dijelu utakmice.

Asistirao je Romeru, pa pogodio i iskupio se za promašen penal, da bi potom i Enco Fernandez duboko u nadoknadi postigao treći gol za Argentinu. Međutim, poslije svega, postavlja se pitanje - da li je Egipat oštećen?

Poništen gol na Egipat - Argentina Izvor: TV Arena sport

Igrao se 58. minutu kada je Hasan istrčao nevjerovatnu kontru i asistirao je Ziku, a dok je trajalo slavlje Egipćana - uključila se VAR soba zbog situacije koja se odigrala 20 sekundi ranije. Egipćani nisu mogli da vjeruju jer su bili sigurni da je "sve čisto" i da arbitar Leteksije ne može da poništi gol zbog ofsajda, a on je to na kraju uradio zbog faula.

Šta se desilo? Prije nego što je "sijevnula" kontra Egipta, dosuđen je faul nad Lisandrom Martinezom, štoperom Argentine, koga je Marvin Atija zgazio po nozi. Sudija je ocijenio da zbog toga gol Zika nije regularan.

Inače, viđali smo već slične situacije na ovom Svjetskom prvenstvu, ali s drugačijim ishodom. Između ostalog Argentina je postigla regularan gol protiv Austrije kada je na sredini terena oduzeta lopta Ksaveru Šlageru, koji je tvrdio da je fauliran. Sudija tada nije ni pogledao snimak. Takođe, nije provjerena ni situacija kod gola Argentine za 3:2:

No VAR check for Egypt about these 2 incidents in the build up to Argentina’s goalpic.twitter.com/s23oxL8d4g — (@8Flavs)July 7, 2026



Egipat je samo nekoliko minuta poslije poništenog gola, opet pogodio iz akcije Hasana i Zika, međutim ni tih 2:0 nije bilo dovoljno da dođu do prolaska u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Argentina - Egipat Izvor: TV Arena sport

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Pogledajte 00:31 Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)