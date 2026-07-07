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Legenda se nikad ne predaje: Evo kako je Leo Mesi poslije promašenog penala srušio Egipat

Legenda se nikad ne predaje: Evo kako je Leo Mesi poslije promašenog penala srušio Egipat

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Lionel Mesi je iz trećeg pokušaja u jednom napadu uspio da postigne gol za izjednačenje u osmini finala Svjetskog prvenstva.

gol lionela mesija za izjednacenje protiv egipta video Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Meč između Argentine i Egipta u osmini finala Svjetskog prvenstva bio je pun preokreta, baš kao i igra legendarnog Lionela Mesija. Iako je promašio penal koji je timu mogao da donese izjednačenje na startu susreta, iskusni Argentinac ipak je obilježio meč, pošto je zatresao mrežu u 83. minutu za 2:2.

Navijači bi rekli - utakmica vrijedna finala, puna uspona i padova oba tima. E, baš kada je takav susret u pitanju, kvalitet je ono što dolazi do izražaja, a najbolji svih vremena ga sigurno ima. Lionel Mesi nije dozvolio sebi da poklekne. Ma koliko njegova igra nije odavala utisak da je spreman ušao u meč i da igra najbolji fudbal, na kraju je legenda uspjela da "ućutka" navijače.

Gol Mesija za izjednačenje
Izvor: YouTube/@TVArenaSport

U 83. minutu Mesi je pokazao da se nikada ne predaje, pa je u jednom napadu čak tri puta šutnuo ka golu Egipta i na kraju - treća sreća! Najprije je dobio blok, Marvan Atija je glavom zaustavio pokušaj Argentinca. Međutim, uslijedio je drugi pokušaj, ali se Mesi ovog puta dokopao kaznenog prostora, gdje se na dva metra od gola nalazio Martinez.

Reprezentativac Argentine uspio je da iskontroliše loptu, ali ne i da je uputi ka golu, već je vratio Montijelu, a onda je on pronašao Mesija koji je već stigao do gola Egipta i, naravno, loptu ubacio u mrežu za izjednačenje! Na kraju je i Fernandez u nadoknadi vremena postigao gol za potpuni preokret Argentine (3:2) i plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Bonus video: 

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

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