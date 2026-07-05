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Nevjerovatne fotografije jednog od najboljih fudbalera svijeta: Ovo je dokaz da je fudbal mnogo više od sporta

Nevjerovatne fotografije jednog od najboljih fudbalera svijeta: Ovo je dokaz da je fudbal mnogo više od sporta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Reprezentacija Egipta je pobjedom nad Australijom obezbijedila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Mohamed Salah plakao poslije pobjede Egipta Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Egipat je prilikom svog četvrtog učešća na Mundijalu ostvario najbolji rezultat. Trijumf nad Australijom nije bio lak, a afrička selekcija je uspjela da ostvari veliki uspjeh.

Scene koje su zabilježile kamere nakon utakmice pokazuju da je fudbal mnogo više od sporta.

Mohamed Salah, jedan od najboljih fudbalera na svijetu nije mogao da kontroliše emocije, a pogledajte fotografije koje su nastale poslije utakmice:

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Tagovi

Mundijal 2026 Egipat Mohamed Salah

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