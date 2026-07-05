Nevjerovatne fotografije jednog od najboljih fudbalera svijeta: Ovo je dokaz da je fudbal mnogo više od sporta

Reprezentacija Egipta je pobjedom nad Australijom obezbijedila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

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Egipat je prilikom svog četvrtog učešća na Mundijalu ostvario najbolji rezultat. Trijumf nad Australijom nije bio lak, a afrička selekcija je uspjela da ostvari veliki uspjeh.

Scene koje su zabilježile kamere nakon utakmice pokazuju da je fudbal mnogo više od sporta.

Mohamed Salah, jedan od najboljih fudbalera na svijetu nije mogao da kontroliše emocije, a pogledajte fotografije koje su nastale poslije utakmice: