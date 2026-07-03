Salah "bocnuo" Rajana i odveo Egipat među 16 najboljih: O njegovom penalu pričaće se danima

Reprezentativci Egipta fantastični sa bijele tačke u penal-seriji protiv Australije, pa zasluženo idu u osminu finala Mundijala.

Izvor: Nayra Halm/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Neriješeno nakon 90 minuta, pa bez velikih šansi u produžecima, a onda spektakl u penal-seriji. Tako je najlakše opisati meč Australije i Egipta u kojem je afrička selekcija ostavila nešto bolji utisak - na kraju i obezbijedila prolaz u osminu finala Mundijala 2026.

Nakon četiri serije penala, Egipat je imao maksimalan učinak, a Australijanci dva puta nisu bili precizni. Već u prvoj seriji je Sutar prebacio gol, a zatim je Herington pogodio prečku. U međuvremenu su Egipćani bili izuzetno precizni, a posebno zapažen je bio pogodak Mohameda Salaha o kojem će se pričati. On je "bocnuo" loptu, prebacio Metjua Rajana i ukrasio ovaj meč najljepšim potezom. Golman Australije nije uspio da se vrati na vrijeme i zaustavi udarac. Zanimljivo, on je u igru ušao dva minuta prije penala, ali nijednom nije zaustavio šut egipatskih igrača.

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