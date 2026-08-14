Nemanja Radonjić dobija novu šansu: Stiže Zvezdin buntovnik i još dvojica Srba?

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić mogao bi da oživi karijeru u Vojvodini. Na meti Novosađana su još dvojica srpskih fudbalera.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina nije uspjela da ostvari povoljan rezultat u Evropi, odmah su ispali iz Lige Evrope i Konferencijske lige, ali znatno veće ambicije ima u domaćem šampionatu. Stoga su joj potrebna bolja pojačanja, ukoliko hoće da zaprijeti Crvenoj zvezdi. Kako navodi "Direktno", Novosađani su "zagrizli" za Zvezdinog buntovnika Nemanju Radonjića.

To nije sve, na spisku želja su još dvojica srpskih fudbalera: Veljko Birmančević iz Sparte i Miloš Pantović iz Panatinaikosa. Radonjić je bez kluba od 1. jula kada mu je istekao ugovor sa srpskim šampionom, a ponude koje su stizale na njegovu adresu nisu zadovoljavajuće.

Interesovanje su pokazali klubovi sa Bliskog istoka i iz Južne Koreje, a stigla je ponuda i iz Džakarte. Nema sumnje da je ovo daleko od onoga što zaslužuje njegov talenat, ali disciplinski prekršaji i neigranje u Zvezdi su ga skupo koštali.

Ko je još u planovima Vojvodine?

Izvor: VM / imago sportfotodienst / Profimedia

Vojvodina je još zimus htjela da dovede Radonjića, a sada imaju i nove "pikove". To su Birmančević i Pantović na koje ne računaju u Sparti i Panatinaikosu, pa će vicešampion Srbije pokušati da iskoristi situaciju.

Novosadski tim je u fazi reformi, pošto je klub napustio trener Miroslav Tanjga, zamijenio ga je Marko Savić i plan je da se pojača igrački kadar. Ranije su na "Karađorđe" stigli Erhan Mašović, Dejan Zukić i Ifet Đakovac.