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"Kakva bre velika titula, pa protiv koga je igrao?": Amerikancu se dive, a zaboravili na Novaka, Karlosa i Janika

"Kakva bre velika titula, pa protiv koga je igrao?": Amerikancu se dive, a zaboravili na Novaka, Karlosa i Janika

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ben Šelton osvojio je titulu na turniru u Montrealu, a poznati francuski novinar je opleo po svima onima koji ga dižu u nebesa.

Ben Šelton osvojio je titulu na turniru u Montrealu Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia

Ben Šelton odbranio je titulu na turniru u Montrealu. Poslije skoro 90 minuta borbe je savladao sunarodnika Brendona Nakašimu - 6:3, 7:6 (7:4). Poslije njegove titule i uspjeha koji je napravio krenule su pohvale sa svih strana, počeli su mnogi da ga dižu u nebesa. Francuski novinar Benoa Majlo je napao sve one koji ga previše hvale.

"Da, okej, bila je odlična njegova nedjelja. Ali, podloga je bila previše spora, potpuno suprotna od one na US openu. Uz to nije igrao ni protiv jednog tenisera iz top 15 na svijetu. A da ne zaboravimo da nije igrao ni protiv Đokovića, Alkaraza, Sinera ili Zvereva. Sve to ima težinu. Vrijedi šestog mjesta na svijetu. Sveti gral je US open", napisao je Benoa.

Šelton je na putu ka tituli u Kanadi redom pobjeđivao Džensona Bruksbija (6:3, 7:5), Zizua Bergsa (6:3, 6:2), Žoaa Fonseku (6:3, 7:6), Jakuba Menšika (6:3, 6:1), Lernera Tijena (6:2, 6:3) i na kraju Nakašimu.

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Ben Šelton Tenis

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