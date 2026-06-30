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Veliko iznenađenje na Vimbldonu: Ispao četvrti nosilac

Veliko iznenađenje na Vimbldonu: Ispao četvrti nosilac

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ben Šelton završio je takmičenje na Vimbldonu već u prvom kolu, izbacio ga je Oto Virtanen.

Ben selton ispao sa vimbldona Izvor: X/Wimbledon/printscreen

Novo iznenađenje na Vimbldonu, ispao je Ben Šelton. Peti teniser svijeta završio je takmičenje već u prvom kolu. Izgubio je od Finca Ota Virtanena poslije skoro četiri i po sata igre - 6:4, 3:6, 6:7 (8:10), 6:2, 7:6 (11:9).

S obzirom na njegov stil igre, brže podloge mu odgovaraju, ali je Amerikanac baš kiksnuo na londonskoj travi. Izgubio je od 140. igrača svijeta i to tako što je vodio sa 2:1 u setovima, a u taj-brejku petog seta je imao i meč loptu.

Virtanen je tako upisao jednu od najvećih pobjeda u karijeri i izjednačio najbolji rezultat na Vimbldonu plasmanom u drugo kolo. Tamo ga čeka Britanac Artur Feri koji je pobijedio Damira Džumhura (Bosna i Hercegovina) - 3:6, 6:2, 6:2, 6:1. Biće to njihov drugi okršaj, prvi je pripao Fincu.

Kada su u pitanju iznenađenja u Londonu, ispali su još i Andrej Rubljov, Kasper Rud, Francisko Serundolo, Talon Grikspor...

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01:07
Novak Đoković hladan pozdrav sa Benom Šeltonom
Izvor: Eurosport TV
Izvor: Eurosport TV

(MONDO)

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Tagovi

Vimbldon Ben Šelton

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